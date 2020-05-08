Так как на этой неделе отмечался всемирный день пароля, компания Microsoft поделилась интересной статистикой в своем блоге.

По данным аналитиков, все больше людей отказываются от использования традиционных паролей и предпочитают им альтернативные решения для аутентификации. Так, количество пользователей применяющих «беспарольные» решения Microsoft, достигло 150 миллионов (по сравнению со 100 миллионами в ноябре 2019 года). Эта цифра охватывает пользователей онлайн-сервисов компании, таких как Azure, GitHub, Office и Xbox.

Статистика компании включает пользователей, полагающихся в работе на решение Windows Hello (распознавание отпечатков пальцев и лиц) для доступа к Azure Active Directory (Azure AD), а также пользователей, которые применяют приложение Microsoft Authenticator и ключи с поддержкой FIDO2 для входа в различные учетные записи без паролей.

Microsoft заявляет, что одна из ее текущих целей — побудить людей чаще использовать решения многофакторной аутентификации (MFA), а также «беспарольные» методы аутентификации, что позволит в целом повысить защищенность их учетных записей. Ведь исследования компании доказывают, что большинство людей, как правило, использует один и те же пароли многократно, подвергая свои у­четные записи риску и облегчая их взлом.

Также в компании отмечают, что отказ от паролей позволяет снизить затраты на техническую поддержку, поскольку у сотрудников попросту нет паролей, которые они могут забыть, а затем попросить сбросить. Так, внутри Microsoft на «беспарольную» аутентификацию перешли уже 90% сотрудников.