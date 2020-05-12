Вечером 12 мая 2020 года Павел Дуров опубликовал заявление, согласно которому работа над блокчейн-проектом TON и криптовалютой Gram прекращается.

Напомню, что первая информация об этом проекте появились в феврале 2018 года, когда Павел Дуров зарегистрировал компании TON Issuer и Telegram Group в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). За два раунда закрытого ICO команде удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 миллиарда долларов от 175 инвесторов в США и за их пределами.

О том, что такое TON и что должен был представлять собой проект, мы подробно рассказывали в прошлом году. Однако теперь описанному в той статье вряд ли суждено сбыться. Ниже мы приводим перевод заявления Павла Дурова, которое объясняет, с какими трудностями пришлось столкнуться команде и почему проект завершен (спойлер: Дуров назвал основной причиной неудачи юридические проблемы с властями США).

«Последние 2,5 года ряд наших лучших инженеров работал над блокчейн-платформой нового поколения под названием TON и криптовалютой, которую мы собирались назвать Gram. TON была создана, чтобы разделять принципы децентрализации, разработанные Bitcoin и Ethereum, но значительно превзойти их по скорости и масштабируемости.

Мы очень гордились результатом — созданная нами технология позволяла осуществлять открытый, свободный, децентрализованный обмен ценностями и идеями. После интеграции с Telegram TON мог произвести революцию в сфере того, как люди хранят и переводят свои средства и информацию.

К сожалению, американский суд не позволил TON случиться. Почему? Представьте себе, что несколько человек собрали деньги, чтобы построить на них золотодобывающую шахту, а потом поделить между собой золото, которое та производит. А затем пришел судья и сказал: "Эти люди вложили деньги в золотодобывающую шахту, потому что хотели получать прибыль. Они не собирались добывать золото для себя, они хотели продавать его другим людям. Поэтому им нельзя добывать золото".

Если это кажется вам какой-то бессмыслицей, то вы не одиноки. Однако именно это произошло с TON (шахта) и Gram (золото). Судья использовал такую аргументацию и постановил, что людям нельзя покупать или продавать Gram, как они могут покупать или продавать биткоины.

Еще более парадоксальным является тот факт, что американский суд постановил, что Gram не может распространяться не только на территории США, но и во всем мире. Почему? Потому что, по словам судьи, граждане США могут найти какой-либо способ доступа к платформе TON после ее запуска. А значит, чтобы предотвратить это, Gram нельзя распространять нигде в мире, даже если другие страны на планете, судя по всему, не имеет ничего против TON.

Данное судебное решение подразумевает, что другие страны не обладают суверенитетом, чтобы решать, что хорошо, а что плохо для их собственных граждан. Но если США вдруг решит запретить кофе и потребует закрыть все кофейни в Италии (потому там может оказаться какой-нибудь американец), сомневаемся, что на это кто-либо согласится.

И все же, несмотря на это, мы приняли трудное решение не продолжать [работу над] TON.

К сожалению, американский судья прав в одном: мы, люди за пределами США, можем голосовать за наших президентов и избирать наши парламенты, но мы по-прежнему зависим от США, когда речь заходит о финансах и технологиях (к счастью, не о кофе). США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда: другие страны не обладают полным суверенитетом и возможностью разрешать что-либо на своей территории. К сожалению, мы — 96% населения планеты, живущего в других странах — зависим от принимающих решения лиц, которые избираются 4% жителей США.

В будущем это может измениться. Однако сейчас мы находимся в порочном круге: нельзя привнести больше баланса в излишне централизованный мир именно из-за того, что он настолько централизованный. Хотя мы пытались. Теперь мы оставляем это следующим поколениям предпринимателей и разработчиков, чтобы они подхватили это знамя и учились на наших ошибках.

Я пишу этот пост, чтобы официально объявить о том, что активная работа Telegram над TON окончена. Вы можете видеть — или, возможно, уже видели — многочисленные сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Ни нынешние, ни бывшие члены нашей команды не участвуют ни в одном из этих проектов. Хотя в будущем сети, основанные на технологии, которую мы построили для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-нибудь станем поддерживать их каким-либо образом. Так что будьте осторожны и не дайте никому ввести вас в заблуждение.

Я хочу завершить этот пост пожеланием удачи всем тем, кто стремится к децентрализации, равновесию и равенству в мире. Вы сражаетесь за правое дело. Эта битва вполне может оказаться самой важной битвой нашего поколения. Мы надеемся, что вы добьетесь успеха там, где мы потерпели неудачу».