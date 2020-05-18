Разработчики браузера Chrome сообщили, что совсем скоро в их продукте появится механизм, который будет обнаруживать и выгружать слишком «тяжелую» рекламу, потребляющую чересчур много системных ресурсов (создающую излишнюю нагрузку на процессор, сетевую полосу пропускания и так далее).

Новая функциональность должна появиться уже в Chrome версии 86, релиз которой запланирован на август текущего года. Разработчики Chrome отмечают, что «тяжелая» реклама может существенно сократить время автономной работы устройства, создать дополнительную нагрузку на полосу пропускания сети, и в итоге может стоить пользователю денег.

Согласно критериям Google, реклама будет считаться слишком «тяжелой» в следующих случаях:

использует более 4 Мб пропускной способности сети;

нагружает процессор более 60 секунд;­

за период в 30 секунд использует процессор более 15 секунд.

Объявления, нарушающие любое из этих правил, будут выгружаться со страниц, и вместо них пользователь увидит «заглушку», гласящую, что объявление было удалено.

В настоящий момент новая функциональность уже доступна в ветке Chrome Canary, и пользователи могут активировать ее, через chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention.

По данным телеметрии Google, лишь 0,3% рекламных объявлений подпадают под определение «тяжелых». Однако, несмотря на столь небольшое количество, именно эти объявления генерируют примерно 27% рекламных сетевых данных в Chrome, а также именно эти объявления ответственны за 28% использования процессора (среди всей рекламы в браузере).