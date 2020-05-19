Компания NortonLifeLock, появившаяся после того, как Symantec продала свое ИБ-подразделение и бренд Symantec Broadcom за 10,7 млрд долларов, представили бета-версию бесплатного расширения для браузера BotSight, которое позволяет идентифицировать ботов в Twitter, и создано для борьбы с фальшивыми новостями и дезинформацией.

Новый инструмент уже доступен для браузеров Chrome, Brave и Firefox для пользователей из США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В будущем разработчики также планируют представить аналогичное приложение для смартфонов и расширение, подходящее для Microsoft Edge.

Сейчас эксперты NortonLifeLock описывают BotSight как исследовательский прототип, который использует машинное обучение для высокоточного обнаружения ботов в Twitter (в том числе в твитах, отображаемых ленте пользователя, поиске и трендах). Расширение анализирует более 20 различных параметров, в том числе имя и описание учетной записи, или скорость увеличения количества подписчиков, и, основываясь на этих данных, определяет, является ли учетная запись ботом.

Установив расширение BotSight, пользователь сможет видеть рядом с именем каждого профиля Twitter специальный значок процента (зеленого, желтого или красного цвета). Этот значок показывает вероятность, с которой аккаунт управляется живым человеком или ботом.

На данный момент компания проанализировала с помощью этого инструмента более 100 000 учетных записей и обнаружила, что примерно 5% сообщений от общего числа публикуются ботами.