Эксперт Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) Мэтт Пауэлл обнаружил ряд опасных уязвимостей в продуктах компании Adobe: Character Animation, Premiere Rush, Premiere Pro и Audition.

Наиболее серьезной из этих проблем является CVE-2020-9586: переполнение буфера стека, которое затрагивает Windows- и macOS-версии Adobe Character Animation­ (версии 3.2 и более ранние). Данная ошибка может быть использована для удаленного выполнения произвольного кода и набрала 7,8 баллов из 10 возможных по шкале CVSS.

В Windows- и macOS-версиях ПО для редактирования видео Adobe Premiere Rush (CVE-2020-9617) и Premiere Pro (CVE-2020-9616), а также в ПО для записи и редактирования аудио Audition (CVE-2020-9618) Пауэлл нашел баги, связанные с out-of-bounds чтением, которые могли привести к раскрытию информации. В каждом продукте обнаружилось по одной уязвимости, идентификаторы которых приведены выше.

Разработчики Adobe сообщают, что не обнаружили никаких признаков эксплуатации этих уязвимостей злоумышленниками. Компания вообще присвоила им приоритетный рейтинг 3, то есть в Adobe считают, что эти баги вряд ли когда-либо будут использоваться.

Тем не менее, внеплановые патчи уже выпущены для всех уязвимых продуктов, и пользователям рекомендуют установить обновления как можно скорее.