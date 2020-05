Издание Bleeping Computer сообщает о необычной хакерской кампании, развернутой в этом месяце.

На прошлой неделе ИБ-специалист, известный под псевдонимом GrujaRS, первым заметил появление не совсем обычного шифровальщика MilkmanVictory. Как оказалось, эту малварь создали хакеры из группы CyberWare, и основной задачей данного вредоноса является не вымогательство выкупа за расшифровку данных, как это бывает обычно, а уничтожение информации. Дело в том, что шифровальщик был создан для атак против мошенников.

This is a ransomware i made to send to scammers.



MAY I ASK WHY YOU ARE MAKING THINGS ABOUT ANTI-SCAMMER RANSOMWRE