Разработчики Chrome объявили, что с релизом Chrome 84 в июле 2020 года будет включена по умолчанию новая системы защиты от спама через уведомления.

Напомню, что бороться с навязчивыми и вредоносными уведомлениями разработчики браузеров начали еще в прошлом году. Так, создатели Firefox собрали интересую статистику, которая показала, что подавляющее большинство (97%) пользователей Firefox отклоняли уведомления или предпочитали полностью запретить сайтам их показывать. В итоге в браузере Mozilla появилась опция, позволяющая по умолчанию скрывать всплывающие уведомления, а вместо заблокированных сообщений в адресной строке появляется соответствующий анимированный значок.

Аналогичные изменения были внесены и в браузер Google: после релиза Chrome 80 в феврале текущего года разработчики тоже начали экспериментировать с блокировкой уведомлений через chrome://flags и опцию «Quieter notification permission prompts». Если данная опция активна, уведомления скрыты, и узнать об этом можно из соответствующего сообщения в адресной строке (см. рисунок ниже).

Теперь же, после релиза Chrome 84, который состоится 12 июля 2020 года, новый механизм, обнаруживающий спамерские всплывающие уведомления, будет улучшен включен по умолчанию для всех пользователей.

После указанной даты Chrome будет блокировать и скрывать все всплывающие окна с уведомлениями, которые «созданы для введения в заблуждение, обмана или вынуждают пользователей разрешить показ уведомлений». Под это определение подпадают:

уведомления, которые заставляют пользователей разрешать показ уведомления, чтобы получить доступ к контенту;

уведомления, которым предшествуют вводящие в заблуждение предварительные запросы;

уведомления, напоминающие сообщения чатов, предупреждения или системные диалоги;

сайты, которые, получили одобрение на показ уведомлений, но используют это для кражи личной информации или обманом выманивают у пользователей личную информацию;­

сайты, которые, получили одобрение на показ уведомлений, но используют уведомления для продвижения, хостинга или размещения ссылок на вредоносные или нежелательные программы.

Инженеры Google советуют владельцам сайтов проверить отчет о некорректных уведомлениях (Abusive Notifications Report) в Search Console своего сайта, чтобы убедиться, что их ресурс не попадет под блокировки после июльского релиза.