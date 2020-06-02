В минувшие выходные пользователи обнаружили, что обычная картинка способна превратить Android-смартфоны в «кирпич», если установить ее в качестве обоев. На проблему обратило внимание издание 9to5google. Журналисты рассказывают, что первым о странном баге сообщил известный инсайдер Ice Universe.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL May 31, 2020

У себя в Twitter он сообщил, что обычная картинка с пейзажем, если установить ее в качестве обоев, способна вызвать сбой в работе некоторых смартфонов (особенно производства Samsung), по сути превратив их в «кирпич». Фактически после установки обоев устройство перестает отвечать, постоянно включает и отключает экран блокировки и не позволяет сделать что-либо еще. К счастью, эти повреждения обратимы, то есть девайс можно вернуть к жизни с помощью относительно простых методов, таких как удаление файла в безопасном режиме или полного сброса через бутлоадер.

Крайне не рекомендуем проводить тесты на своих устройствах, даже если это не Samsung. Так, видео ниже наглядно демонстрирует, что произошло со смартфоном Pixel 2, принадлежащем автору 9to5google, после установки этих обоев.

Пользователи и журналисты испытали опасную картинку и других девайсах, и получили следующие результаты: устройства Huawei Mate 20 Pro, OnePlus, Pixel 4 XL под управлением Android 11, а также девайсы ряд других брендов, продолжили работать нормально, тогда как Pixel 3 XL на Android 10 перестал функционировать.

Сначала теории гласили, что проблема может возникать из-за поврежденных метаданных изображения, но оказалось, что дело совсем не в этом. Вскоре после первого твита Ice Universe сообщил, что после загрузки в Weibo на картинке чуть изменились цвета, и она стала безвредной.

В итоге стало ясно, что баг возникает из-за цветового пространства этого конкретного изображения. Дело в том, что обычно Android работает с sRGB, тогда как опасный пейзаж использует RGB. И если в случае Android 11 система способна преобразовать цветовое пространство (в случае если поддержка отсутствует), то версия Android 10 на это не способна. То есть, по сути, проблема катается не только этого изображения, но похожие сбои могут возникать и при использовании других RGB-картинок.

Журналисты уже связались с представителями Google, чтобы выяснить, почему возникает данная ошибка, и стоит ли ожидать каких-то исправлений, но пока представители компании не ответили на запрос.

Фото: 9to5Google