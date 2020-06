В минувшие выходные пользователи обнаружили, что обычная картинка способна превратить Android-смартфоны в «кирпич», если установить ее в качестве обоев. На проблему обратило внимание издание 9to5google. Журналисты рассказывают, что первым о странном баге сообщил известный инсайдер Ice Universe.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL