В конце мая 2020 года мы рассказывали об обновленной Windows 10 2004, в состав которой вошло немало улучшений, связанных с безопасностью, а у пользователей с ней возникло немало проблем. К примеру, на устройствах с Intel GPU на борту могут возникать проблемы с частотой обновления; проблемы могут возникать из-за использования старых драйверов Nvidia; а также можно ожидать неожиданных перезагрузок устройств, использующих сетевые адаптеры с поддержкой Always On, Always Connected.

В конечном итоге, из-за проблем с совместимостью, Microsoft была вынуждена ограничить развертывание обновления. Компания заявила, что может потребоваться некоторое время, чтобы обновление распространилось для всех пользователей. Так, сейчас обновление блокировано, например, для систем, использующих монитор с VRR, подключенным iGPU, или для устройств, использующих определенные версии аудиодрайверов Conexant ISST.

Теперь компании Dell и Lenovo подготовили собственную документацию относительно Windows 10 2004 и обнародовали списки совместимых устройств.

Так, согласно документу, опубликованному на сайте Dell, компания протестировала обновление со следующими устройствами: Alienware Desktop, Alienware Notebook, Inspiron Desktop, Inspiron Notebook, XPS Desktop, XPS Notebook, Vostro Desktop, Vostro Notebook, Latitude Optiplex, Precision Workstation, Mobile Precision, а также некоторыми Embedded Box PC.

Lenovo также опубликовала список совместимых устройств и сообщила о дополнительных проблемах, связанных с конкретными девайсами, на которые устанавливали Windows 10 2004: