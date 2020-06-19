Издание The Register сообщает, что специалисты компании Emsisoft обнаружили весьма интересную атаку. Операторы шифровальщика Maze случайно атаковали нью-йоркскую фирму, занимающуюся архитектурно-строительными работами, хотя собирались устроить атаку на Канадскую ассоциацию стандартизации.

Дело в том, что если поискать в Google «csa group», почти все результаты поиска будут связаны с Канадской ассоциацией стандартизации (Canadian Standards Association, CSA), но есть одно исключение: архитектурно-строительная фирма из Нью-Йорка — CSA Group.

Так сложилось, что эта фирма носит практически такое же имя, что и Канадская ассоциация стандартизации, и использует почти аналогичный домен: csagroup[.]com, тогда как ассоциации принадлежит домен csagroup[.]org.

Из-за этого совпадения фирма попала атаку вымогателей. Напомню, что малварь Maze не только шифрует файлы на зараженных машинах, но предварительно похищает из сетей жертв данные, которые хакеры затем используют в качестве рычага давления.

Бретт Кэллоу, аналитик компании Emsisoft, обнаружил ошибку хакеров, когда изучал опубликованный на сайте вымогателей дамп, который те обнародовали, пытаясь угрожать взломанной CSA Group и вынуждая компанию заплатить выкуп. Исследователь проверил файлы и нашел среди них документы, относящиеся к проектированию и строительству зданий в Пуэрто-Рико. Некоторые файлы, судя по всему, были отправлены с ящиков на csagroup[.]com, а это свидетельствует о том, что жертвами вымогателей стали архитекторы, а не Канадская ассоциация стандартизации.

Аналитик пишет, что это не первый подобный случай на его памяти. Ранее специалисты наблюдали, как операторы шифровальщика DoppelPaymer атаковали совсем не тот банк, который планировали, именно из-за того что названия двух финансовых учреждений оказались похожи. Кэллоу отмечает, что у создателей DoppelPaymer хотя бы хватило приличий опубликовать извинения и признать свою ошибку.

Эксперт Emsisoft полагает, что причиной ошибки операторов Maze стала работа в стрессовых условиях, ведь пандемия COVID-19 эффективно лишает компании наличных денег и возможности платить вымогателям выкупы. Он отмечает, что группировка намекала на это в одном из своих недавних сообщений, которое гласило: «Мы живем в той же экономической реальности, что и вы. Именно поэтому мы предпочитаем работать в рамках соглашений и всегда готовы к компромиссам».

На сайте Maze рядом с дампом данных по-прежнему значится название не той компании. Журналисты The Registe предприняли попытку связаться с представителями CSA Group (нью-йоркские архитекторы), но это оказалось затруднительно, так как фирма отключила свой сайт и практически неактивна в социальных сетях.