ИБ-эксперты Адам Николс (Adam Nichols) и d4rkn3ss независимо друг от друга обнаружили, что 79 моделей маршрутизаторов Netgear уязвимы для серьезного бага, который может позволить хакерам удаленно захватить контроль над устройством.

Уязвимость затрагивает 758 различных версий прошивки, которые использовались в 79 роутерах Netgear на протяжении многих лет, причем некоторые версии прошивки можно найти на устройствах, выпущенных еще в далеком 2007 году.

Специалисты пишут, что уязвимость связана с компонентом веб-сервера, который входит в состав прошивок Netgear. Данный веб-сервер используется для обеспечения работы встроенной панели администрирования. Николс рассказывает, то сервер некорректно проверяет вводимые пользователем данные, не использует canary's куки для защиты памяти, а бинарник сервера скомпилирован не как Position-independent Executable (PIE), то есть защита ASLR не применяется.

Все это позволяет злоумышленнику направлять уязвимому устройству вредоносные HTTP-запросы, которые можно использовать для перехвата контроля над маршрутизатором.

PoC-эксплоит уже опубликован на GitHub, и Николс отмечает, что в итоге ему «удалось запустить telnet-демон [маршрутизатора] с правами root на TCP-порту 8888 и ввод пароля не требовался».

Еще в начале текущего года оба исследователя сообщили об уязвимости представителям Netgear. Но из-за высокой опасности проблемы и большого объема работы, требующейся для создания и тестирования патчей, производитель попросил экспертов временно придержать информацию о баге и запросил больше времени. В итоге отсрочка истекла на этой неделе, исправления так и не были выпущены, и эксперты решили все же обнародовать данные о проблеме.

Работа над патчами по-прежнему ведется, но точные сроки их выхода пока не называются. К тому же ожидается, что не все маршрутизаторы вообще получат исправления, так как некоторые из них уже давно не поддерживаются.

Список уязвимых версий прошивок для всех уязвимых моделей маршрутизаторов можно найти здесь.