Компания AMD сообщает, что до конца июня 2020 года для трех багов, получивших название SMM Callout, будут выпущены обновления прошивки. Данные уязвимости позволяют злоумышленникам установить контроль над UEFI-прошивкой AMD CPU и, по сути, контроль над всем компьютером.

Сообщается, что проблемы затрагивают некоторые процессоры Accelerated Processing Unit (APU, ранее AMD Fusion), выпускавшиеся с 2016 по 2019 год. APU представляют собой небольшие 64-разрядные гибридные микропроцессоры, включающие в себя как CPU, так и GPU на том же кристалле.

О проблемах SMM Callout стало известно в минувшие выходные, когда независимый ИБ-исследователь Дэнни Одлер опубликовал пост в блоге, подробно описывающий одну из трех уязвимостей (CVE-2020-14032, которая уже была исправлена).

Одлер рассказывает, что баги затрагивают область процессоров AMD, известную как SMM (System Management Mode) и работающую на самом глубоком уровне внутри некоторых процессоров компании. SMM является частью UEFI и обычно используется для управления такими аппаратными функциями, как управление питанием, спящий режим системы, гибернация, эмуляция устройств, ошибки памяти и защитные функции ЦП. По сути, SMM работает с наивысшим уровнем привилегий, имея полный контроль над ядром ОС и гипервизорами.

Таким образом, любой злоумышленник, которому удается скомпрометировать SMM, получает не только полный контроль над ОС, но и над железом. Одлер пишет, что обнаружил три ошибки в AMD SMM, которые позволяют внедрять вредоносный код в SMRAM (внутреннюю память SMM) и запускать его с привилегиями SMM.

«Выполнение кода в SMM — это game over для всех механизмов безопасности, таких как SecureBoot, Hypervisor, VBS, Kernel и так далее», — говорит исследователь.

К счастью, для эксплуатации проблем SMM Callout требуется физический доступ к устройству или вредоносная программа, внедренная на компьютер жертвы, которая способна запускать вредоносный код с правами администратора. Впрочем, исследователь отмечает, что подобные ограничения не останавливали разработчиков руткитов в последние 15 лет, и, вероятно, не остановят решительно настроенных хакеров и сейчас.

Одлер сообщил о проблемах разработчикам AMD в начале апреля текущего года. Как было сказано выше, в настоящее время AMD уже выпустила исправления для первой ошибки, CVE-2020-14032. Две другие проблемы пока остаются неисправленными, но официальное сообщение компании гласит, что AMD планирует подготовить исправления для AGESA концу июня 2020 года. Как только эти обновления ­будут готовы, AMD предоставит прошивку производителям материнских плат и встраиваемых систем.