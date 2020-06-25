Министерство юстиции США опубликовало новый обвинительный акт, направленный против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Этот документ не добавляет новых обвинений к 18-пунктам, уже выдвинутым США в мае 2019 года, однако проливает свет на новые детали предполагаемых преступлений Ассанжа и расширяет изначальные обвинения таким образом, чтобы их можно было переклассифицировать на более серьезные.

В частности, Минюст утверждает, что много лет назад Ассанж вступил в сговор с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec, желая заказать у них взлом конкретных целей. Так, документ гласит:

«В 2012 году Ассанж вступил в прямой контакт с лидером хакерской группы LulzSec (который к тому времени сотрудничал с ФБР) и предоставил ему список целей для взлома. Для одной из целей Ассанж попросил лидера LulzSec просмотреть [чужую] почту и документы, базы данных и PDF-файлы (и предоставить их WikiLeaks). В другом разговоре Ассанж сказал лидеру LulzSec, что наибольший резонанс принесет выпуск материалов, похищенных посредством взлома у ЦРУ, АНБ или New York Times. [В итоге] WikiLeaks получила и опубликовала электронные письма американской аналитической консалтинговой компании, полученные в результате взлома и утечки данных, совершенных Anonymous и аффилированным с группой LulzSec хакером. По словам этого хакера, позже Ассанж косвенно просил его снова заспамить эту пострадавшую компанию».

Эти детали дополняют предыдущие обвинения, которые гласят, что Ассанж вступил в сговор со специалисткой по анализу разведданных Челси Мэннинг, чтобы взломать парольный хэш армейского компьютера и получить доступ к секретным материалам, которые позже были опубликованы на портале WikiLeaks.

Напомню, что с весны 2019 года Джулиан Ассанж находится под арестом в Великобритании, а США подали запрос на его экстрадицию. Судя по всему, сейчас Минюст США пытается доказать, что обвинения против Ассанжа связаны не только с освещением и публикацией утечек данных, но также включают сговор и получение данных с помощью взлома. То есть аргументы о защите свободы прессы и Первая поправка к Конституции США будут уже бессильны.