Компания Microsoft сообщила, что намерена окончательно закрыть все физические магазины Microsoft Store, которые и без того не работали с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, а их сотрудники перешли на удаленку.

Представители софтверного гиганта пишут, что ­теперь продажи окончательно уйдут в онлайн, хотя физические магазины Microsoft Store существовали с 2009 года и работали во многих странах мира. При этом сотрудники отдела розничных продаж продолжат обслуживать клиентов из корпоративных офисов и будут дистанционно обеспечивать продажи, обучение и поддержку пользователей.

Сообщается, что компания продолжит инвестировать в свои «цифровые витрины», то есть сайт Microsoft.com и магазины для Xbox и Windows, чей ежемесячный охват составляет 1,2 миллиарда человек на рынках 190 стран мира. В свою очередь, помещения, которые сейчас занимают так называемые Microsoft Experience Centers, расположенные в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде, единственные из всей сети не будут закрыты, но их перепрофилируют под другие нужды, и продажами они тоже более заниматься не будут.

Интересно, что собственные источники издания The Verge сообщают, что отказ от розничных магазинов был запланирован на 2021 год и без всякого коронавируса, а пандемия лишь заставила Microsoft немного ускорить эти планы.

­ «Наши продажи в интернете выросли, так как в наш продуктовый портфель в основном входят цифровые решения, а наша талантливая команда сумела добиться успехов, обслуживая клиентов без привязки к какому-либо физическому местоположению, — говорит корпоративный вице-президент Microsoft Дэвид Портер. — Мы благодарны клиентам Microsoft Store и с радостью продолжим обслуживать их в онлайне при поддержке нашей команды розничных продаж в корпоративных офисах Microsoft».

Все эти месяцы сотрудники закрытых магазинов не сидели без дела. Сотрудники из отдела розничной торговли помогли малому бизнесу и образовательным учреждениями перейти на удаленную работу. Заявление компании гласит, что за это время сотрудники Microsoft, по сути, обучили сотни тысяч корпоративных клиентов и представителей образовательных учреждений, как обращаться с ПО для удаленной работы и обучения. Так, команда организовала более 14 000 онлайн-семинаров и летних лагерей и провела более 3000 виртуальных выпускных.

В компании отдельно подчеркнули, что закрытие розничных магазинов не повлечет за собой массовые увольнения сотрудников.