Отношения между Индией и Китаем весьма стали напряженными после военного столкновения на линии контроля в Ладакхе, произошедшего в середине июня 2020 года. В результате случившегося погибли 20 индийских военных, а более 75 получили ранения.

Теперь индийские власти объявили, что накладывают запрет на использование 59 китайских приложений по соображениям национальной безопасности (список можно увидеть ниже). Эти приложения якобы использовались для сбора данных об индийских пользователях, которые затем передавались на серверы в Китае.

По мнению властей, подобный сбор данных для профилирования индийских граждан враждебен по отношению к национальной безопасности и обороне страны, а приложения «способствуют деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии».

Индийское Министерство информационных технологий, которое санкционировало данный запрет, заявляет, что получило рекомендации от координационного центра по вопросам киберпреступности при Министерстве внутренних дел. Также министерство сообщило, что ранее индийский CERT получал жалобы от пользователей на проблемы с конфиденциальностью и безопасностью запрещенных приложений.

В настоящий момент неясно, каким образом правительство Индии реализует данный запрет с технической точки зрения. Пока приложения по-прежнему доступны в официальных магазинах и работают внутри страны.

По оценкам экспертов, в Индии насчитывается примерно 120 000 000 пользователей одного лишь TikTok, и это делает страну с населением 1,3 миллиарда человек крупнейшим международным рынком мобильных приложений.

Список попавших под запрет приложений выглядит следующим образом: