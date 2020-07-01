Разработчики Microsoft опубликовали­ внеплановые обновления безопасности для исправления двух серьезных уязвимостей в составе Windows Codecs Library.

Уязвимости были обнаружены специалистом Trend Micro Zero Day Initiative и получили идентификаторы CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457. Они представляют угрозу только для Windows 10 ( версий 1709, 1803, 1809, 1903, 1909 и 2004) и Windows Server 2019 (1709, 1903 и 2004).

По шкале оценки уязвимостей CVSSv3 обе проблемы набрали 7,3 балла из 10 возможных, а сама Microsoft классифицирует одну уязвимость как критическую, а другую – как важную.

Компания сообщает, что эти проблемы можно эксплуатировать при помощи специально созданного файла изображения. Если такой файл будет открыт в приложении, которое использует Windows Codecs Library для обработки медиаконтента, атакующий получит возможность собирать данные о системе, а также запустить на целевой машине произвольный код и перехватить контроль над устройством. ­

Интересно, что патчи для уязвимостей в библиотеке кодеков распространяются через Windows Store, а не посредством Windows Update. Впрочем, для получения патчей пользователям не нужно предпринимать никаких действий, все будет сделано автоматически.