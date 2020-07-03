Компания ESET сообщила о росте брутфорс-атак. Во время пандемии и перехода компаний на режим хоум-офиса количество атак достигло 100 000 в день.

Исследователи объясняют, что д­о изменений, вызванных пандемией коронавируса, большинство организаций функционировали под контролем ИТ-отдела. Теперь же­ многие из них предоставляют сотрудникам удаленный доступ к корпоративной сети и конфиденциальным данным с домашних устройств при помощи RDP.

В результате в безопасности компаний появилась брешь. Персонал нередко использует ненадежные пароли, которые легко подобрать, а значит, сеть становится более уязвимой для киберпреступников. Проблема усугубляется отсутствием дополнительной защиты в виде средств двухфакторной аутентификации.

По данным ESET, в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года можно было наблюдать от 40 000 до 70 000 ежедневных атак. Тенденция к росту обозначилась в феврале, когда число брутфорс-атак достигло 80 000.

С тех пор значения неуклонно росли и превысили 100 000 в апреле и мае, то есть когда большинство стран с большим количеством заболевших COVID-19 были вынуждены ввести карантинные меры, а бизнес массово перешел на удаленную работу.

Согласно собранной ESET телеметрии, в январе-мае 2020 года большинство заблокированных IP-адресов, с которых осуществлялись атаки, были обнаружены в США, Китае, России, Германии и Франции. Россия заняла первое место по количеству уникальных атак, обнаруженных ESET. Далее в рейтинге — Германия, Япония, Бразилия и Венгрия.

Однако несанкционированный доступ к системам организации — лишь первый шаг, за которым обычно следуют более серьезные действия со стороны хакеров. Так, RDP стал популярным вектором атак, особенно среди хак-групп, которые занимаются распространением вымогателей.

Злоумышленники часто пытаются проникнуть в плохо защищенную сеть, получить права администратора, отключить или удалить решения безопасности, а затем запустить вредонос для шифрования значимых корпоративных данных. Кроме того, преступники могут установить майнер и даже создать бэкдор, который будет работать даже в случае выявления и прекращения несанкционированного доступа к RDP.