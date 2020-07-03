Эксперты Ростелекома подсчитали, что во время действия режима самоизоляции (март-май 2020 года) было зафиксировано в 5 раз больше DDoS-атак, чем годом ранее.

Исследователи рассказывают, что смогли детально проследить, как злоумышленники наращивали свою активность по мере введения карантинных мер. Так, в сравнении с январем 2020 года в марте количество атак увеличилось на 56%, а в апреле, на который пришелся пик хакерской активности, — уже на 88%. При этом годом ранее динамика не была столь выраженной, а количество атак из месяца в месяц оставалось примерно одинаковым.

Несмотря на рост количества атак, их мощность и сложность заметно снизились. В большинстве случаев злоумышленники прибегали к простым и легкодоступным инструментам, например, DNS-и NTP-амплификации. Мощность таких DDoS-атаки не превышает 3 Гб/сек, а для их проведения используются незащищенные серверы, доступные в интернете, эксплуатация которых доступна фактически любому заинтересованному лицу.

Примечательно, что по итогам 2019 года эксперты «Ростелеком-Солар» фиксировали противоположный тренд: резкий рост мощности атак и их технический прогресс. В период пандемии количество сложных атак не сократилось, но их доля в целом упала на фоне резкого роста простых. Это может означать, что в отчетный период за DDoS чаще стояли скорее «хакеры-любители, а не профессионалы.

Наибольший объем атак в марте-мае пришелся на сектор онлайн-торговли (31%), который традиционно является одним из основных объектов для DDoS. Вторым по популярности стал госсектор (21% атак). Далее следуют финансовая сфера (17%), телеком (15%), образование (9%) и игровой сегмент (7%).

Хотя онлайн-торговля стала самой атакуемой сферой, образование продемонстрировало наиболее выраженную динамику с точки зрения роста количества атак. В пиковый период – в апреле – интерес хакеров к образовательным ресурсам (в том числе различным электронным дневникам, сайтам с проверочными работами, площадками для онлайн-уроков и так далее) вырос в 5,5 раз по отношению к марту и в 17 раз по отношению к январю 2020 года.

Если вспомнить, что «мусорный» трафик отправляли в основном хакеры-любители, можно предположить, что в этом случае за DDoS стояли школьники, которые хотели сорвать учебный процесс, отмечают эксперты.

Также наблюдалось значительное увеличение количества атак на государственные учреждения и игровой сегмент — в обоих случаях рост примерно в 3 раза в апреле в сравнении с мартом. В случае с госсектором пик атак пришелся на период, когда заработали платформы для мониторинга передвижения граждан, оказания услуг по выплате пособий и так далее.

Резкий рост интереса к геймингу со стороны хакеров связан со значительным увеличением аудитории онлайн-игр и киберспорта в период самоизоляции, что обострило конкуренцию между площадками. Поэтому такой инструмент, как DDoS, позволяющий вывести из строя конкурирующий онлайн-ресурс, оказался весьма востребован.