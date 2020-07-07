Специалисты «Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП» компании «Ростелеком-Солар» Илья Карпов и Евгений Дружинин обнаружили ряд уязвимостей в промышленном оборудовании компании Schneider Electric, широко используемом для управления энергосистемами. Несколько критических багов позволяли перехватить контроль над устройством или добиться полной остановки его работы.

Исследователи изучили работу встроенного ПО контроллера для автоматизации трансформаторных подстанций Schneider Electric Easergy T300 (HU250) и поставляемого отдельно программного обеспечения Schneider Electric Easergy Builder, которое используется для настройки конфигурации такого оборудования. Эксперты уже уведомили разработчиков о выявленных проблемах, а также передали информацию об уязвимостях во ФСТЭК России для публикации в «Банке данных угроз безопасности информации» (BDU:20220-02720 – BDU:2020-02736).

На данный момент обновления для Easergy T300 и Easergy Builder уже доступны на сайте Schneider Electric.

«Контроллеры Schneider Electric Easergy T300, а также Saitel DP и Saitel DR, которые управляются с помощью ПО Easergy Builder, широко используются электросетевыми и инфраструктурными компаниями по всему миру, в том числе в системах Smart Grid. От их работы зависит электроснабжение населения, больниц, школ, транспортной инфраструктуры и других социально значимых объектов. Далеко не всегда подключение таких устройств к сетям передачи данных осуществляется с соблюдением лучших практик, в результате чего оборудование может оказаться доступным для атак из сети Интернет. По этой причине подобным устройствам особенно важно иметь надежные встроенные средства защиты информации. Мы благодарим компанию Schneider Electric за профессиональный подход в работе по обнаруженным уязвимостям и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество по улучшению защищенности средств промышленной автоматизации», — комментирует Ян Сухих, руководитель отдела кибербезопасности АСУ ТП компании «Ростелеком-Солар».

Так, исследование веб-сервера Easergy T300 показало, что он уязвим перед CSRF-атаками (CVE-2020-7503). Сценарий такой атаки заключается в следующем: злоумышленник создает вредоносную страницу, эксплуатирующую данную уязвимость. Если на нее попадает пользователь, авторизованный на веб-сервере контроллера Easergy T300, от его имени к серверу будут отправлены команды, выполнение которых может привести к некорректной конфигурации контроллера и, как следствие, авариям, выводу оборудования из строя или блэкауту.

Ряд других серьезных проблем был связан с реализацией шифрования на устройстве. Эксперты выяснили, что в коде контроллера содержится несколько уязвимостей, способных полностью нивелировать криптографическую защиту передаваемых данных – злоумышленник может получить закрытые ключей шифрования (CVE-2020-7510), криптоалгоритмы недостаточно устойчивы к взлому (CVE-2020-7511), а определенная чувствительная информация, такая как логины и пароли пользователей, хранится и передается вовсе без применения шифрования (CVE-2020-7513).

Эксплуатация этих уязвимостей может дать атакующему доступ ко всему трафику контроллера, в том числе учетным записям пользователей, что фактически означает захват контроля над устройством.

Скомпрометировать пароли пользователей позволяют и ошибки в защите аутентификации: из-за того, что на количество неудачных попыток входа в учетную запись накладываются слишком слабые ограничения (CVE-2020-7508), злоумышленник мог взломать ее с помощью брутфорса. Далее он имеел возможность развить атаку, эксплуатируя уязвимость, которая позволяет повышать привилегии учетной записи (CVE-2020-7509). В результате из-под учетной записи обычного пользователя можно, например, стереть конфигурационные файлы ОС или установить вредоносное ПО, предоставляющее удаленный контроль над устройством.

В программном обеспечении Schneider Electric Easergy Builder, применяемом для конфигурации контроллеров Easergy T300 (HU250), Saitel DP и Saitel DR и других, исследователи также выявили ряд проблем с безопасностью. Так, Easergy Builder хранит и передает в открытом виде различную критически важную информацию (CVE-2020-7517, CVE-2020-7516) вплоть до ключей шифрования (CVE-2020-7517). Получить доступ ко всему трафику устройства можно и благодаря тому, что в Easergy Builder для шифрования учетных данных применяется слабый, восстанавливаемый криптоалгоритм (CVE-2020-7514).

Кроме этого, в программном обеспечении отсутствует возможность проверки данных, вводимых пользователем, поэтому сформированный определенным образом вредоносный запрос позволяет изменять параметры конфигурации контроллера (CVE-2020-7518) и вмешиваться в управление электроподстанциями. Дополнительно Easergy Builder позволяет пользователям устанавливать слабые пароли (CVE-2020-7519), что также способствует снижению общего уровня защищенности.