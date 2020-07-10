В июне текущего года Павел Дуров уже писал в Twitter о том, что компании Apple и Google увеличивают на 30% цену мобильных приложений для всех пользователей смартфонов в мире, тем самым уничтожают стартапы и злоупотребляют своим положением на рынке.

Теперь Дуров опубликовал развернутую статью на эту тему (на русском языке), отметив, что ранее многие русскоязычные СМИ неправильно его поняли и некорректно перевели с английского его слова.

Свой рассказ Дуров начинает с того, что четыре года назад в Telegram хотели создать платформу для создателей игр, где «разработчики из Восточной Европы могли бы реализовать свои таланты через создание сервисов для международной аудитории Telegram». Однако на пути этой идеи встала компания Apple:

«В 2016 году компания Apple запретила нам запуск игровой платформы, ссылаясь на собственные правила. Нам пришлось убирать уже созданный нами каталог игр Telegram и почти весь интерфейс платформы — иначе Apple угрожала нам удалением Telegram из AppStore».

По мнению основателя Telegram, каталог игр был запрещен по той же причине, по которой Apple запрещает установку приложений из любых магазинов кроме AppStore:

«Apple, пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг. Цифровые услуги – это, например, плата за сами приложения или премиальные возможности в них. Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone Разработчики приложений тратят значительные ресурсы на создание, поддержание и продвижение своих проектов. Они жестко конкурируют между собой и несут огромные риски. Apple же не вкладывает в создание сторонних приложений на своей платформе практически никаких средств и не рискует ничем, зато гарантированно получает 30% от их оборота. Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google. У создателей приложений остается лишь две трети заработанных ими средств для оплаты зарплат, хостинга, маркетинга, лицензий, государственных налогов. Часто этого оказывается недостаточно для покрытия всех расходов, а дальнейшее повышение цены для пользователей невозможно в силу снижения спроса. Те проекты, которым удается оставаться прибыльными несмотря на 30%-ный сбор, почти всегда приносят меньше чистого дохода собственным создателям, чем дуополии Apple и Google», — пишет Дуров.

Таким образом Дуров приходит к выводу, в настоящее время практически все разработчики, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, скорее работают на Apple и Google, чем на самих себя. И если Google еще разрешает пользователям устанавливать приложения не из Play Store, то Apple вообще не выпускает пользователей за рамки собственной экосистемы. Последняя, по мнению Дурова, создана лишь для одной цели — сбора 30%, который в конечном итоге платят либо пользователи, либо разработчики.

По его словам, даже в 90-е годы, в эпоху доминирования Microsoft на рынке операционных систем, разработчики имели возможность свободно распространять свои программы для Windows и не платили процент от своих заработков Microsoft. А в нулевых разработчики могли монетизировать свои сайты, тоже не платя при этом никаких отчислений создателям браузеров.

«В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих оффшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания. Средства, которые могли бы позволить стартапам продолжать совершенствовать свои продукты и радовать пользователей, складируются на балансе Apple и Google, — говорит Дуров и отмечает, что из-за этого целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным лишь в условиях отсутствия конкуренции. — Мы живем в парадоксальной ситуации, когда две компании Кремниевой долины полностью контролируют то, какие приложения могут устанавливать на свои телефоны миллиарды пользователей по всему миру».

Для улучшения сложившейся ситуации, по мнению Дурова, нужны объединенные усилия антимонопольных органов и законодателей. В частности, он предлагает разным странам обязать Apple как минимум предустанавливать на устройства альтернативные магазины приложений, чтобы местные разработчики имели возможность не отчислять 30% от своего оборота в Калифорнию. Такой шаг Дуров называет более эффективной мерой поддержания локального IT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог. «Прежде чем пытаться наложить 3%-ный цифровой налог на корпорации, государствам следует сначала самим перестать платить 30%-ный "цифровой налог" в бюджет Apple и Google», — пишет он.

В идеальном же случае создатель Telegram предлагает законодательно обязать компанию Apple дать пользователям возможность устанавливать приложения не только через AppStore.