Специалисты Diebold Nixdorf предупредили о новой вариации black box атак на банкоматы, которую начали применять злоумышленники в Бельгии.

Black box атаки представляют собой разновидностью джекпоттинговых (jackpotting) атак, во время которых киберпреступники буквально заставляют банкомат выплевывать деньги.

Такая атака может быть выполнена с помощью вредоносного ПО, установленного в банкомате, или с помощью «черного ящика». Этим термином обычно обозначают ноутбук или устройство на базе одноплатного микрокомпьютера, которое используется для подключения к внутренним компонентам банкомата (для доступа к портам, проводке и прочему преступники обычно разбирают корпус или вырезают в нем отверстие). Подключившись к машине, злоумышленники попросту отдают банкомату команду на «высвобождение» наличных из кассет, в которых те хранятся.

Diebold Nixdorf пишет, что пока новые атаки применяются только против банкоматов ProCash 2050xe, к которым злоумышленники подключаются через порты USB. Компания объясняет:

«Во время недавних инцидентов злоумышленники сосредоточили свои усилия на уличных системах. Они разрушают части лицевой панели, чтобы получить физический доступ к главному отделению. Затем они отсоединяют USB-кабель, соединяющий диспенсер CMD-V4 и специальную электронику, или кабель межу специальной электроникой и компьютером банкомата. Этот кабель подключается к “черному ящику” злоумышленников для отправки команд на выдачу наличных».

­Но не это само по себе привлекло внимание специалистов. Дело в том, что обычно для взаимодействия с компонентами банкомата злоумышленники используют малварь или собственный код, но теперь хакеры, похоже, заполучили копию легитимного ПО (прошивки) банкоматов, которое они установили на «черный ящик» и использовали для взаимодействия с машинами.

Пока расследование инцидентов еще продолжается, но в Diebold Nixdorf считают, что хакеры могли подключиться к какому-то банкомату и обнаружить, что его ПО хранилось на незашифрованном жестком диске.

Издание ZDNet ссылается на собственные источники в банковской сфере и сообщает, что предупреждение, опубликованное производителем, напрямую связано с расследованием ряда джекпоттинговых атак, произошедших в Бельгии в июне-июле 2020 года. Эти атаки (два случая странного джекпоттинга) вынудили бельгийский банк Argenta приостановить работу 143 банкоматов. Причем местные СМИ писали, что были атакованы исключительно устройства Diebold Nixdorf.

Специалист по банковскому фроду из компании Telefonica, Мануэль Пинтаг (Manuel Pintag), сообщил журналистам, что такой метод взлома банкоматов в целом не уникален, хотя ранее он встречался не в странах Европы, а в Латинской Америке.