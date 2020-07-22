Злоумышленники, чьей основной целью является хищение различных учетных данных, все чаще обращаются к общедоступным облачным сервисам для размещения файлов-приманок и хостинга фишинговых страниц. Такая тактика значительно затрудняет обнаружение атак.

Эксперты компании Check Point предупреждают, что в начале ткущего года ими была обнаружена кампания, злоупотребляющая облачными сервисами Google. Мошенники разработали интересую схему, включающую в себя несколько легитимных элементов, чтобы скрыть кражу учетных данных.

Атака начинается с того, что злоумышленники загружают в Google Drive вредоносный PDF-документ, который содержит ссылку на фишинговую страницу (якобы контент доступен только через SharePoint и поэтому нужно перейти по ссылке).

Сама же фишинговая страница размещалась по адресу storage.googleapis[.]com/asharepoint-unwearied-439052791/index.html. Там пользователю предлагалось войти в систему с помощью Office 365 или корпоративной электронной почты. Когда жертва выбирала один из вариантов входа, появлялось всплывающее окно входа в Outlook.

Интересно, что после ввода учетных данных пользователь действительно получал PDF-отчет от авторитетной международной компании. Исследователи пишут, что жертвы вряд ли заметят такое мошенничество, ведь страницы загружаются из якобы легитимных источников и не вызывают подозрений.

Лишь просмотр исходного кода фишинговой страницы демонстрирует, что большинство ресурсов загружаются с принадлежащего злоумышленникам сайта prvtsmtp[.]com. Оказалось, что злоумышленники используют сервис Google Cloud Functions, который позволяет запускать код в облаке, и ресурсы на фишинговой странице загружаются из Google Cloud Functions без раскрытия собственных вредоносных доменов злоумышленников.

Исследование показало, что prvtsmtp[.]com и многие другие домены, связанные с этой фишинговой атакой, резолвятся на один и тот же IP-адрес (украинский 31.28.168[.]4) и другие адреса в этом блоке.

Это позволило экспертам проследить активность этих злоумышленников до 2018 года, когда они действовали похожим образом: сначала размещали фишинговые страницы непосредственно на вредоносном сайте, а затем переключились на Azure.