Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщают, что с января 2019 года обнаружили более 22 000 попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

Исследователи пишут, что злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак.

В числе найденных файлов были трояны с различной функциональностью, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно похищать фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: КиноПоиск HD, Okko, IVI.