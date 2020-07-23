Xakep #254. Android: атака и защита
Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщают, что с января 2019 года обнаружили более 22 000 попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».
Исследователи пишут, что злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак.
В числе найденных файлов были трояны с различной функциональностью, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно похищать фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.
Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: КиноПоиск HD, Okko, IVI.
«Пользователи всё активнее осваивают стриминговые сервисы. В период пандемии интерес к онлайн-кинотеатрам был особенно высоким, ведь многие из этих ресурсов открывали бесплатный доступ к большому количеству фильмов и сериалов. Популярность таких платформ злоумышленники стараются обернуть в свою пользу. Поэтому мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках», — говорит Антон Иванов, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».
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