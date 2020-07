Глава компании Comparitech и известный ИБ-эксперт Боб Дьяченко (Bob Diachenko) обнаружил странную волну атак на незащищенные установки Elasticsearch и MongoDB.

Все началось с базы данных VPN-провайдера UFO VPN. Недавно мы рассказывали о том, что эта компания допустила массовую утечку пользовательских данных, так как хранила свои логи практически в открытом доступе. Хотя провайдер пытался переместить проблемную базу данных в другое место, обеспечить ей надлежащую защиту так и не удалось. Дьяченко продолжал наблюдать за ситуацией и заметил, что в начале текущей недели БД провайдера была уничтожена: хакеры стерли ее содержимое, оставив после себя только слово «мяу».

[UFO VPN STORY UPDATE] After the exposed data had been secured, it resurfaced a second time on July 20 at a different IP address - all of the records destroyed now by a new “Meow” bot attack. pic.twitter.com/YbQCSKBOK9