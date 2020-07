На этой неделе производитель носимой электроники и навигационной техники, компания Garmin, был вынужден временно отключить ряд сервисов. Похоже, виной этому была вымогательская атака, и шифровальщик повлиял на работу внутренней сети компании и некоторых производственных систем.

В настоящее время Garmin проводит масштабные «ремонтные работы», чтобы справиться с последствиями атаки. Из-за этого были временно отключены: официальный сайт, сервис синхронизации пользовательских данных Garmin Connect, сервис авиационных баз данных, а также некоторые производственные линии в Азии.

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)