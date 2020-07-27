Против компании Apple подан групповой судебный иск, в котором утверждается, что компания сознательно закрывает глаза на мошенничество с подарочными картами iTunes, так как это позволяет ей получать прибыль.

Мошеннические схемы с использованием подарочных карт для iTunes существуют с середины 2000-х годов, с того момента, когда Apple впервые выпустила подарочные карты. Сначала карточки подходили лишь для iTunes, но впоследствии распространились на все магазины компании, о чем свидетельствует их нынешнее название — App Store & iTunes Gift Cards.

Существует несколько наиболее распространенных вариантов мошенничества с iTunes-картами, но, как правило, злоумышленники придерживаются такой схемы: преступники обманом убеждают жертву, что речь идет практически о жизни и смерти, и срочно требуется оплатить налоги, больничные счета, задолженность, коммунальные платежи и так далее. Жертву призывают приобрести карту iTunes и сообщить мошеннику ее номер и PIN-код.

Чаще всего подобные схемы ориентированы на пожилых людей, которые не понимают, что подарочные карты можно использовать только в магазинах Apple, и они не подходят, например, для оплаты счетов или налогов. Когда жертвы все же осознают что произошло, средства с подарочной карты уже давно использованы.

Полученные таким путем средства обычно отмываются различными способами:

средства используют для покупки устройств Apple, которые затем перепродаются за наличные;

средства используют для покупки цифровой валюты или пекров в аффинированных приложениях и играх, из-за чего деньги оседают в «карманах» самих преступников или компании-партнера;

данные подарочных карт перепродаются другим преступникам.

Согласно отчету Федеральной торговой комиссии США за 2018 год, четверть всех жертв мошенников приобрели подарочные карты и передали данные о них злоумышленникам. При этом на подарочные карты iTunes пришлось 23,7% всех случаев. Федеральная торговая комиссия оценила убытки от мошенничества с подарочными картами iTunes примерно в один миллиард долларов США.

Истцы заявляют, Apple хорошо известно об этой проблеме, но компания не делает ничего для борьбы со злоупотреблениями, не считая размещения простого предупреждения на своем сайте.

«Apple заинтересована в том, что бы мошенничество продолжалось, поскольку получает 30% комиссионных от всех мошеннических поступлений. Сознательно или по неосторожности Apple играет жизненно важную роль в этой схеме, не предотвращая мошеннические выплаты», — гласят судебные документы.

В иске сказано, что Apple ложно сообщает пострадавшим, что сто процентов их средств потеряны безвозвратно. На самом деле, компания удерживает 30% потраченных средств и, теоретически, эта сумма остается доступной для потребителя. Оставшиеся средства хранятся в течение 4-6 недель, и этот остаток может быть возвращен потребителю.

Истцы (пожилые люди, старше 50 лет) утверждают, что Apple нарушает Калифорнийский закон о средствах правовой защиты потребителей, который гарантирует пострадавшим помощь в случае любых потерь, понесенных ими в результате незаконных действий. Также истцы хотят добиться запрета на перевод средств разработчиком Apple, чьи учетные записи связанны с мошенничеством с подарочными картами.