Стив Возняк и еще более десяти истцов подали в суд на компанию YouTube из-за мошеннических видео, рекламирующих фиктивные раздачи биткоинов.

Дело в том, что мошенники очень любят использовать в своих аферах имена известных людей. К примеру, в прошлом месяце мы рассказывали о том, что злоумышленники захватили три достаточно популярных YouTube-канала, дали им новые названия, связанные с компанией SpaceX. Затем мошенники запустили фейковые «прямые трансляции» с Илоном Маском, в ходе которых проводили фиктивные раздачи биткоинов. Таким образом злоумышленники выманили у пользователей более 150 000 долларов в криптовалюте всего за два дня.

Похожим образом злоумышленники часто эксплуатируют имена других известных личностей, включая Стивена Возняка, Билла Гейтса и так далее. Показывая ролики, в которых знаменитости обсуждают криптовалюты и связанные с блокчейном темы, мошенники просят зрителей прислать им небольшое количество криптовалюты, обещая удвоить и вернуть любую полученную сумму.

Наряду с Возняком истцами по этому делу числятся более десятка лиц, которые были обмануты такими мошенниками и потеряли биткоины (от нескольких долларов до 40 000 долларов). Они утверждают, что YouTube предпринимает недостаточно мер для искоренения подобного мошенничества на своей платформе. К примеру, жена Возняка, Джанет, рассказала журналистам издания ArsTechnica, что с мая текущего года она многократно связывалась с YouTube из-за таких скамеров.

Истцы заявляют, что YouTube располагает всеми нужными инструментами для выявления и пресечения подобных нежелательных действий, однако компания не предпринимает для этого даже очевидных шагов (например, не отфильтровывает ролики, в названиях которых фигурируют такие фразы, как «раздача биткоинов»).

В иске также упоминается компания Twitter, чью платформу мошенники тоже регулярно использовали аналогичным образом. Но в последние годы Twitter активно борется с подобными скамом, и истцы считают, что «репрессии» в Twitter подтолкнули мошенников перейти на YouTube, где они чувствуют себя свободно уже много лет.

Также истцы утверждают, что YouTube не просто пассивно допускает размещение подобных видео. Рекомендательные алгоритмы YouTube продвигают подобные ролики среди криптовалютных энтузиастов, и в данные видео встраивалась реклама, то есть платформа получала прямую прибыль от мошеннических видео.

Журналисты ArsTechnica отмечают, что в данном случае на стороне YouTube раздел 230 «Акта о пристойности в телекоммуникациях» (Communication Decency Act). По сути, закон предоставляет онлайн-платформам иммунитет, когда речь идет о нежелательном пользовательском контенте. Сайты имеют иммунитет, даже в том случае, если не делают почти ничего для борьбы с нежелательным пользовательским контентом. Издание напоминает, что суды обычно опираются на раздел 230, даже в тех случаях, когда пользователи распространяют детскую порнографию. Вряд ли на этот раз суд посмотрит на проблему иначе, хотя свою роль может сыграть имя Стивена Возняка, и, быть может, YouTube все же станет относиться к проблеме криптовалютного скама серьезнее.