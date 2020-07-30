Эксперты компании Check Point подвели итоги первых шести месяцев 2020 года и представили отчет о самых активных киберугрозах первого полугодия. Отчет гласит, что в среднем на одну компанию в России приходилось 570 атак в неделю, причем среднее по миру число атак на одну организацию составило 474.

Исследователи рассказывают, что мошенники активно использовали пандемию и связанные с ней темы для развертывания атак. Так, в первом полугодии ландшафт киберугроз выглядел следующим образом.

Атаки на облачную среду . Масштабы облачных атак продолжают расти, при этом неправильная конфигурация облачных ресурсов по-прежнему является основной причиной таких атак. Кроме того, отмечается рост числа атак, направленных на поставщиков облачных услуг.

. Масштабы облачных атак продолжают расти, при этом неправильная конфигурация облачных ресурсов по-прежнему является основной причиной таких атак. Кроме того, отмечается рост числа атак, направленных на поставщиков облачных услуг. Эволюция мобильных угроз . Все больше типов вредоносного ПО приспосабливаются к условиям современного мобильного мира — злоумышленники используют все больше уязвимостей в мобильных устройствах, приложениях и операционных системах.

. Все больше типов вредоносного ПО приспосабливаются к условиям современного мобильного мира — злоумышленники используют все больше уязвимостей в мобильных устройствах, приложениях и операционных системах. Атаки с «трамплина» . Злоумышленники постоянно находятся в активном поиске точек входа в сеть компаний. Когда все потенциальные способы уже испробованы, злоумышленники отходят на шаг назад от цели и фокусируются на поиске уязвимого «трамплина», атака на который поможет поразить конечную цель. Так, зачастую поставщики услуг и деловые партнеры становятся «трамплинами» для атак на другие компании.

. Злоумышленники постоянно находятся в активном поиске точек входа в сеть компаний. Когда все потенциальные способы уже испробованы, злоумышленники отходят на шаг назад от цели и фокусируются на поиске уязвимого «трамплина», атака на который поможет поразить конечную цель. Так, зачастую поставщики услуг и деловые партнеры становятся «трамплинами» для атак на другие компании. Эпидемия Magecart . На фоне развития онлайн-торговли резко выросло число атак на сайты онлайн-магазинов. Злоумышленники внедряют на сайты вредоносный код, которые похищает персональные данные, а также информацию о банковских картах.

. На фоне развития онлайн-торговли резко выросло число атак на сайты онлайн-магазинов. Злоумышленники внедряют на сайты вредоносный код, которые похищает персональные данные, а также информацию о банковских картах. Вымогатели. Исследователи отмечают, что злоумышленники все чаще объединяются друг с другом. Так, создатели ботнетов продают малварь другим хакерам, которые детально изучают сеть своих целей и похищают данные компаний еще до шифрования файлов. Чаще всего целями подобных атак становятся софтверные компании, государственный сектор, а также организации из сферы здравоохранения.

«Условия нашей жизни непрерывно изменяются, в связи с чем эволюционируют и методы атак киберпреступников. Мошенники оперативно воспользовались введенным режимом самоизоляции и массовым переходом людей на уделённую работу. Однако, несмотря на то, что ограничительные меры в ряде стран ослабевают, активность хакеров лишь усиливается, — пояснил Василий Дягилев, глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ.

В итоге список наиболее активных угроз в России выглядит следующим образом: