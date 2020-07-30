Xakep #255. Атаки на Windows
Эксперты компании Check Point подвели итоги первых шести месяцев 2020 года и представили отчет о самых активных киберугрозах первого полугодия. Отчет гласит, что в среднем на одну компанию в России приходилось 570 атак в неделю, причем среднее по миру число атак на одну организацию составило 474.
Исследователи рассказывают, что мошенники активно использовали пандемию и связанные с ней темы для развертывания атак. Так, в первом полугодии ландшафт киберугроз выглядел следующим образом.
- Атаки на облачную среду. Масштабы облачных атак продолжают расти, при этом неправильная конфигурация облачных ресурсов по-прежнему является основной причиной таких атак. Кроме того, отмечается рост числа атак, направленных на поставщиков облачных услуг.
- Эволюция мобильных угроз. Все больше типов вредоносного ПО приспосабливаются к условиям современного мобильного мира — злоумышленники используют все больше уязвимостей в мобильных устройствах, приложениях и операционных системах.
- Атаки с «трамплина». Злоумышленники постоянно находятся в активном поиске точек входа в сеть компаний. Когда все потенциальные способы уже испробованы, злоумышленники отходят на шаг назад от цели и фокусируются на поиске уязвимого «трамплина», атака на который поможет поразить конечную цель. Так, зачастую поставщики услуг и деловые партнеры становятся «трамплинами» для атак на другие компании.
- Эпидемия Magecart. На фоне развития онлайн-торговли резко выросло число атак на сайты онлайн-магазинов. Злоумышленники внедряют на сайты вредоносный код, которые похищает персональные данные, а также информацию о банковских картах.
- Вымогатели. Исследователи отмечают, что злоумышленники все чаще объединяются друг с другом. Так, создатели ботнетов продают малварь другим хакерам, которые детально изучают сеть своих целей и похищают данные компаний еще до шифрования файлов. Чаще всего целями подобных атак становятся софтверные компании, государственный сектор, а также организации из сферы здравоохранения.
«Условия нашей жизни непрерывно изменяются, в связи с чем эволюционируют и методы атак киберпреступников. Мошенники оперативно воспользовались введенным режимом самоизоляции и массовым переходом людей на уделённую работу. Однако, несмотря на то, что ограничительные меры в ряде стран ослабевают, активность хакеров лишь усиливается, — пояснил Василий Дягилев, глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ.
В итоге список наиболее активных угроз в России выглядит следующим образом:
- Emotet (6%) — продвинутая модульная малварь. Когда-то Emotet был рядовым банковским трояном, но в последнее время он используется для дальнейшего распространения вредоносных программ и кампаний, а также может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.
- RigEK (5%) — содержит эксплоиты для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight. Заражение начинается с перенаправления жертвы на целевую страницу, содержащую Java-скрипт, который ищет уязвимые места и применяет против них эксплоиты.
- XMRig (5%) —опенсорсный майнер, впервые обнаруженный в мае 2017 года. Используется для майнинга криптовалюты Monero.
- Agent Tesla (3%) — RAT-троян, который заражает компьютеры с 2014 года, обладая функциями кейлоггера и похитителя паролей. Способен отслеживать и похищать вводимые данные, делать скриншоты и извлекать учетные данные, относящиеся к различным программам, включая Google Chrome, MozillaFirefox и Microsoft Outlook.
- Phorpiex (3%) — Windows-червь, который создает файлы, автоматически запускающиеся на съемных устройствах для дальнейшего самораспространения. Занимается рассылкой вымогательского спама и распространением другой малвари.
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