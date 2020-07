На этой неделе ИБ-эксперт Нил Кравец (Neal Krawetz), который сам управляет несколькими узлами Tor, обнародовал детали двух уязвимостей нулевого дня, затрагивающих саму сеть Tor и Tor Browser.

Исследователь говорит, что разработчики Tor уже не раз отказывались исправлять найденные им проблемы, поэтому он решил придать уязвимости огласке. Хуже того, Кравец обещает обнародовать информацию еще о трех 0-day багах в ближайшее время, и одна из них может использоваться для раскрытия реальных IP-адресов серверов Tor.

Первую 0-day проблему специалист описал в своем блоге 23 июля 2020 года. В этой статье он рассказал, как компании и интернет-провайдеры могут блокировать подключение пользователей к сети Tor. Для этого требуется лишь сканировать сетевые подключения на предмет характерной сигнатуры пакетов, уникальной для Tor-трафика.

Вторую 0-day уязвимость Кравец описал в блоге сегодня, 30 июля 2020 года. Второй баг так же позволяет сетевым операторам обнаруживать трафик Tor. Но если первую проблему можно использовать для обнаружения прямых подключений к сети Tor (к нодам Tor guard), то второю уязвимость можно использовать для обнаружения опосредованных подключений. Речь идет о соединениях, которые пользователи устанавливают с мостами Tor.

Напомню, что мосты работают как своего рода прокси, передавая соединение от пользователя к самой сети Tor. Так как они являются крайне чувствительной частью инфраструктуры Tor, список мостов постоянно обновляется, чтобы провайдерам было сложнее их заблокировать. А Кравец пишет, что соединения с мостами Tor можно легко обнаружить, используя технику отслеживания определенных пакетов TCP.

Также специалист рассказывает, что, по его мнению, инженеры Tor Project недостаточно серьезно относятся к безопасности своих сетей, инструментов и пользователей. Он ссылается на свой предыдущий опыт и многочисленные попытки сообщить разработчикам Tor о различных ошибках, которые в итоге так и не были исправлены. В их числе:

В начале июля 2020 года Кравец сообщил, что принял решение окончательно отказаться от сотрудничества с Tor Project и теперь намерен рассказывать о проблемах во всеуслышание.

I'm giving up reporting bugs to Tor Project. Tor has serious problems that need to be addressed, they know about many of them and refuse to do anything.



I'm holding off dropping Tor 0days until the protests are over. (We need Tor now, even with bugs.) After protests come 0days.