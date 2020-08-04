Xakep #255. Атаки на Windows
Журналисты Bleeping Computer обратили внимание, что с недавних пор Windows 10 и Windows Defender считают файл hosts (C:\Windows\system32\driver\etc\hosts) опасным, если в нем прописаны настройки, блокирующие сбор телеметрии.
По информации издания, с конца июля измененный файл hosts определяется как представляющий угрозу «SettingsModifier: Win32/HostsFileHijack». Если получив такое предупреждение пользователь нажимает «Подробнее», ему не объясняют ничего, лишь сообщают, что файл демонстрирует «потенциально нежелательное поведение».
Если пользователь согласится устранить «угрозу», система очистит файл hosts и вернет его к состоянию по умолчанию. Также есть возможность проигнорировать проблему, но это разрешит любые модификации hosts в будущем, в том числе и вредоносные.
Основатель Bleeping Computer, Лоренс Абрамс, отмечает, что в целом проблема ложноположительных срабатываний на файл hosts не нова, однако в последние недели люди вдруг стали массово жаловаться на подобные предупреждения (1, 2, 3, 4, 5).
Абрамс пишет, что он решил, будто дело опять в ложноположительных срабатываниях, но все же провел несколько тестов. Как оказалось, достаточно заблокировать через файл hosts серверы Microsoft, собирающие телеметрию, и тогда-то начинаются проблемы. В частности, проблемы возникают, если попытаться заблокировать следующие адреса.
- www.microsoft.com
- microsoft.com
- telemetry.microsoft.com
- wns.notify.windows.com.akadns.net
- v10-win.vortex.data.microsoft.com.akadns.net
- us.vortex-win.data.microsoft.com
- us-v10.events.data.microsoft.com
- urs.microsoft.com.nsatc.net
- watson.telemetry.microsoft.com
- watson.ppe.telemetry.microsoft.com
- vsgallery.com
- watson.live.com
- watson.microsoft.com
- telemetry.remoteapp.windowsazure.com
- telemetry.urs.microsoft.com
Из-за этого специалист пришел к выводу, что Microsoft, по всей видимости, недавно обновила Defender таким образом, чтобы он определял, если серверы компании были добавлены в файл hosts, и пользователь пытается блокировать сбор телеметрии.
В компании Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.
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