Журналисты Bleeping Computer обратили внимание, что с недавних пор Windows 10 и Windows Defender считают файл hosts (C:\Windows\system32\driver\etc\hosts) опасным, если в нем прописаны настройки, блокирующие сбор телеметрии.

По информации издания, с конца июля измененный файл hosts определяется как представляющий угрозу «SettingsModifier: Win32/HostsFileHijack». Если получив такое предупреждение пользователь нажимает «Подробнее», ему не объясняют ничего, лишь сообщают, что файл демонстрирует «потенциально нежелательное поведение».

Если пользователь согласится устранить «угрозу», система очистит файл hosts и вернет его к состоянию по умолчанию. Также есть возможность проигнорировать проблему, но это разрешит любые модификации hosts в будущем, в том числе и вредоносные.

Основатель Bleeping Computer, Лоренс Абрамс, отмечает, что в целом проблема ложноположительных срабатываний на файл hosts не нова, однако в последние недели люди вдруг стали массово жаловаться на подобные предупреждения (1, 2, 3, 4, 5).

Абрамс пишет, что он решил, будто дело опять в ложноположительных срабатываниях, но все же провел несколько тестов. Как оказалось, достаточно заблокировать через файл hosts серверы Microsoft, собирающие телеметрию, и тогда-то начинаются проблемы. В частности, проблемы возникают, если попытаться заблокировать следующие адреса.

www.microsoft.com

microsoft.com

telemetry.microsoft.com

wns.notify.windows.com.akadns.net

v10-win.vortex.data.microsoft.com.akadns.net

us.vortex-win.data.microsoft.com

us-v10.events.data.microsoft.com

urs.microsoft.com.nsatc.net

watson.telemetry.microsoft.com

watson.ppe.telemetry.microsoft.com

vsgallery.com

watson.live.com

watson.microsoft.com

telemetry.remoteapp.windowsazure.com

telemetry.urs.microsoft.com

Из-за этого специалист пришел к выводу, что Microsoft, по всей видимости, недавно обновила Defender таким образом, чтобы он определял, если серверы компании были добавлены в файл hosts, и пользователь пытается блокировать сбор телеметрии.

В компании Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.