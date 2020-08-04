Руководство защищенного почтового сервиса ProtonMail выступило с резкой критикой в адрес Apple, заявив, что компания злоупотребляет своим рыночным положением, используя App Store для контроля над пользователями и борьбы с конкурентами.

В блоге компании CEO ProtonMail Энди Йен (Andy Yen) пишет, что Apple давно стала монополистом, который борется с конкурентами при помощи совершенно негуманных комиссий, а также занимается цензурой для диктаторских режимов. «Мы знаем об этом, потому что покорно терпели эту эксплуатацию в течение многих лет», — говорит Йен.

Йен пишет, что с помощью комиссии 30%, которую Apple получает с любых продаж в App Store, компания «держит всех нас в заложниках», злоупотребляя властью:

«Apple пытается оправдать эти сборы, утверждая, будто App Store ничем не отличается от торгового центра, где компании, стремящиеся продать свои продукты, должны платить арендную плату владельцу торгового центра (в данном случае — компании Apple). Этот аргумент изящно игнорирует тот факт, что существует лишь один торговый центр, когда дело доходит до iOS, и арендовать площадь у конкурирующего торгового центра невозможно. Нет ничего нелегального в том, что Apple владеет торговым центром и сдает площади в аренду, и Apple имеет полное право владеть единственным торговым центром. Однако противозаконно владеть единственным торговым центром, который устанавливает чрезмерно высокие цены, чтобы навредить конкурентам».

Руководитель ProtonMail сравнивает действия Apple с рекетом, и говорит, что Apple заставляет разработчиков платить за то, чтобы просто оставаться в бизнесе.

«Эта плата в конечном итоге наносит вред потребителям, поскольку эти комиссии косвенно ложатся на плечи пользователей, либо посредством более высоких цен, либо посредством меньшего количества конкурирующих продуктов на рынке», — объясняет Йен.

Нужно заметить, что послание Энди Йена во многом похоже на недавнюю критику Apple, опубликованную Павлом Дуровым. Тот тоже называл компанию Apple монополистом, который злоупотребляет своей властью, и так же отмечал, что 30% комиссия вредит пользователям и попросту уничтожает многие стартапы.

Также действиями Apple недовольны руководители Spotify: еще в прошлом году компания подала на Apple жалобу, обратившись к европейским антимонопольным регуляторам. В Spotify утверждают, что Apple намеренно ограничивает выбор в App Store и подавляет инновации. К этой жалобе летом текущего года присоединился сервис Kobo. Кроме того, после резкой критики Павла Дурова, представители Telegram тоже подали в Еврокомиссию антимонопольную жалобу в связи с неконкурентными условиями работы в магазине приложений App Store.

Нужно отметить, что тревогу относительно курса действий Apple этим летом высказывали и сами представители Европейской комиссии, которые в настоящее время занимаются детальным расследованием деятельности App Store и платежной системы Apple Pay.