До старта президентских выборов в США осталось менее 100 дней, и американские власти объявили, что готовы заплатить 10 000 000 долларов за любую информацию о людях, работающих на иностранные правительства и готовящих кибератаки на грядущие выборы. А именно на сотрудников избирательных комиссий США, избирательную инфраструктуру США, машины для голосования, а также штыбы кандидатов и их сотрудников.

Представители Государственного департамент США отмечают, что награда учреждена в рамках инициативы Rewards for Justice и действительна для любой информации о любой форме взлома, например, она также распространяется на выборы, проводимые на федеральном уровне, уровне штата или местном уровне.