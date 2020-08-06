Xakep #255. Атаки на Windows
До старта президентских выборов в США осталось менее 100 дней, и американские власти объявили, что готовы заплатить 10 000 000 долларов за любую информацию о людях, работающих на иностранные правительства и готовящих кибератаки на грядущие выборы. А именно на сотрудников избирательных комиссий США, избирательную инфраструктуру США, машины для голосования, а также штыбы кандидатов и их сотрудников.
Представители Государственного департамент США отмечают, что награда учреждена в рамках инициативы Rewards for Justice и действительна для любой информации о любой форме взлома, например, она также распространяется на выборы, проводимые на федеральном уровне, уровне штата или местном уровне.
«Наши внешние противники могут использовать вредоносные кибероперации, нацеленные на избирательную инфраструктуру (включая базы данных регистрации избирателей и машины для голосования), чтобы помешать проведению выборов в Соединенных Штатах.
Такие противники могут проводить вредоносные кибероперации против политических организаций или кампаний США по краже конфиденциальной информации, а затем осуществлять утечки этих данных с целью дискредитации политических организаций или кандидатов», — пишут представители Госдепа.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться