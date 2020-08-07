Разработчики компании Piriform выпустили CCleaner версии 5.70.7909, где была исправлена ошибка, из-за которой приложение, при определенных условиях, сбрасывало все настройки установленных дополнений для браузера Firefox 79.

О проблеме разработчиков Piriform уведомили вчера, 6 августа 2020 года. В компании пишут, что из-за бага CCleaner стирал настройки любых расширений при использовании учетной записи Firefox. Теперь для платных пользователей CCleaner обновится автоматически, а вот пользователям бесплатной версии придется загрузить и вручную установить обновление отсюда.

Журналисты издания Bleeping Computer провели собственные тесты и отмечают, что CCleaner 5.69.7865 может удалять настройки дополнений в Firefox 79 даже в том случае, если пользователь не вошел в систему, используя учетную запись Firefox (требуется некоторым сервисам Mozilla).

Специалисты Mozilla рассказывают, что проблема возникла из-за недавних изменений в способе хранения данных дополнений, которые были внесены в Firefox 79. Изменения коснулись области storage.sync, используемой для синхронизации данных между устройствами, на которых выполнен вход в учетную запись Firefox.

Так, после обновления браузера до версии 79, когда дополнение впервые запрашивает доступ к storage.sync, все его данные, хранящиеся в локальных профилях пользователя, автоматически перемещаются в новый файл storage-sync2.sqlite в папке профиля пользователя. Разработчики объясняют, что для хранения синхронизированных данных дополнений в профиле создается новый файл sqlite и два вспомогательных файла-компаньона.

«Когда вы запускаете Firefox 79 в первый раз, данные из хранилища расширений автоматически перемещаются в новый файл. CCleaner не распознает два новых файла-компаньона и удаляет их, что приводит к потере всех настроек расширений», — пишут разработчики.

В дополнение к этому Bleeping Computer отмечает, что начиная с прошлой недели защитное решение Microsoft Defender классифицирует бесплатную версию CCleaner как потенциальное нежелательное ПО. Дело в том, что бесплатная версия утилиты включает в себя специальные «предложения», и многие из распространяющихся таким образом приложений, конечно, не нужны для работы самого CCleaner.