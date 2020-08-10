В минувшие выходные десятки самых разных сабреддитов подверглись взлому и дефейсу. Все атакованные сообщества были использованы для распространения агитации в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах: хакеры полностью меняли оформление сабреддитов, как можно видеть на скриншоте ниже.

Суммарно дефейснутые сабреддиты посещают десятки миллионы людей, так как в числе пострадавших оказались крупые сообщества, посвященные Национальной футбольной лиге, Диснейленду, многим популярным сериалам и фильмам, и так далее. К примеру, только сообщества r/space и r/food насчитывают 17 и 19 миллионов подписчиков (список взломанных сабреддитов можно увидеть ниже).

Инженеры Reddit сообщили, что уже занимаются расследованием случившегося и пояснили, что массовый дефейс сабреддитов произошел из-за компрометации учетных записей модераторов этих сообществ. В настоящее время поддержка Reddit блокирует взломанные аккаунты модераторов и возвращает контроль реальным владельцам. Большинство взломанных сообществ уже вернулись к нормальной работе или были окончательно забанены.

Пока неясно, как именно неизвестные скомпрометировали такое количество модераторов, но, по информации сотрудников Reddit, ни одна из взломанных учетных записей не была защищена двухфакторной аутентификацией.

В Twitter появился и был забанен аккаунт, авторы которого взяли на себя ответственность за взломы и дефейсы. Впрочем, достоверность этих заявлений никто пока не подтвердил.

Интересно, что массовый дефейс сабреддитов произошел спустя пять недель после скандальной блокировки сообщества сторонников Дональда Трампа r/The_Donald. Тогда представители Reddit сообщили, что причиной бана послужили многократные нарушения правил, а также регулярно поступающие от пользователей жалобы на оскорбления, буллинг и угрозы насилия.­

Среди пострадавших сабреддитов числятся: