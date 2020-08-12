Хостинг RUVDS запустил онлайн-квест для хакеров: в комнате, полной IoT-устройств, в шредер загрузили 200 000 рублей и транслируют происходящее на YouTube.

По легенде трансляция ведется из офиса веб-студии Сокол, предоставляющей услуги подкроватного хостинга. Владелец этого офиса уехал отдыхать на Бали, но успел построить продвинутую систему слежения и защиты от грабителей. Свои деньги, 200 000 рублей, честно заработанные на создании убогих сайтов, он поместил в шредер, и как только офис попытаются взломать, деньги начнут уничтожаться и не достанутся никому.

Раз в час шредер уничтожает 1000 рублей, превращая деньги в мусор. Как это происходит, можно наблюдать на стриме­ в реальном времени. Шредер начал пожирать наличность сутки назад, когда ранний доступ к игре получили 10 талантливых участников российского IT-сообщества. Сейчас игра уже доступна для всех, и почувствовать себя хакером, решающим головоломки Cicada 3301, может любой желающий.

На сайте вымышленной веб-студии и в комнате, которую можно видеть на стриме, скрыто множество подсказок, которые позволят контролировать IoT-девайсы. Конечная задача – остановить шредер любым способом (организаторы намекают, что для этого нужно будет устроить короткое замыкание и пожар). Тот, кому это удастся, заберет всю сумму, которую еще не переработали на макулатуру.

В настоящее время шредер уже превратил в конфетти 43 000 рублей и остановить его пока не удалось. Игроки собрались в Discord-канале.