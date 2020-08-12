Xakep #255. Атаки на Windows
На этой неделе инженеры компании Citrix выпустили ряд патчей для Citrix Endpoint Management, а точнее системы управления корпоративными мобильными устройствами XenMobile Server. Эти проблемы дают злоумышленнику возможность получить административные привилегии в уязвимых системах.
Серьезность обнаруженных проблем, которые получили идентификаторы CVE CVE-2020-8208, CVE-2020-8209, CVE-2020-8210, CVE-2020-8211 и CVE-2020-8212, различается в зависимости от используемой версии XenMobile. Так, уязвимости будут критическими для XenMobile версий от 10.12 до RP2, от 10.11 до RP4, от 10.10 до RP6 и всех версий до 10.9 RP5. В свою очередь, для XenMobile версий от 10.12 до RP3, от 10.11 до RP6, от 10.10 до RP6 и до 10.9 RP5 угроза будет низкой или средней.
Специалисты компании пишут, что все версии 10.9.x должны быть немедленно обновлены (желательно до новейшей 10.12 RP3), та как некоторые проблемы можно использовать удаленно и без аутентификации. На данный момент более 70% потенциально уязвимых клиентов, которые были предварительно уведомлены о проблемах, уже установили доступные исправления.
«Мы рекомендуем осуществить обновления немедленно. Хотя на данный момент известных эксплоитов [для этих проблем] нет, мы ожидаем, что злоумышленники очень скоро приступят к их использованию», — предупреждают в компании.
Хотя эксперты Citrix не раскрывают деталей найденных проблем, уязвимость CVE-2020-8209 обнаружил специалист Positive Technologies Андрей Медов. Он рассказал, что она относится к классу Path Traversal (выход за пределы каталога) и связана с недостаточной проверкой входных данных.
«Эксплуатация данной уязвимости позволяет получить информацию, которая может быть полезна при преодолении периметра, так как в конфигурационном файле зачастую хранится доменная учетная запись для подключения к LDAP, — рассказывает эксперт. — Удаленный злоумышленник может использовать полученные данные для аутентификации на других внешних ресурсах компании: в корпоративной почте, VPN, веб-приложениях. Кроме того, прочитав конфигурационный файл, атакующий может получить доступ к важным данным, например к паролю от базы данных (по умолчанию — от локальной PostgreSQL, в некоторых случаях — от удаленной SQL Server). Однако, учитывая, что база данных находится внутри корпоративного периметра и снаружи к ней не подключиться, этот вектор может быть использован разве что в сложных атаках, например при помощи сообщника внутри компании».
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться