Группа специалистов из Рурского университета в Бохуме и Мюнстерского университета прикладных наук опубликовала доклад, рассказывающий об уязвимостях ряда почтовых клиентов. Оказалось, некоторые десктопные клиенты весьма странно работают со ссылками типа mailto, что в итоге может привести к хищению локальных файлов, которые могут быть оправлены злоумышленнику в качестве вложений.

Корень проблемы заключается в том, как в уязвимых клиентах реализован стандарт RFC6068, описывающий URI-схему mailto. Напомню, что такие ссылки обычно поддерживаются почтовыми клиентами и браузерами, и нажатие на них приводит к открытию нового окна для составления электронного письма (или ответа), а не новую страницу или сайт.

Согласно RFC6068, ссылки mailto могут поддерживать различные параметры, которые могут использоваться для предварительного заполнения нового email-окна предопределенным содержимым. К примеру, ссылка вида <a href="mailto:bob@host.com?Subject=Hello&body=Friend">Click me!</a> откроет новое окно для создания письма, в котором адрес электронной почты получателя будет bob@host.com, темой будет значиться «Hello», а текст будет начинаться с «Friend».

Хотя RFC6068 имеет множество настраиваемых параметров, разработчикам обычно рекомендуется придерживаться лишь нескольких безопасных вариантов. Так, согласно свежему докладу, некоторые почтовые клиенты поддерживают весьма экзотические параметры, из-за чего их пользователи оказываются под угрозой.

В частности, речь идет о параметрах attach или attachment, которые позволяют ссылкам mailto открывать новые окна с уже вложенным файлом. В итоге злоумышленники могут отправлять жертвам письма, содержащие замаскированные ссылки mailto, или размещать вредоносные ссылки mailto на сайтах. При нажатии на такие ссылки конфиденциальные файлы могут автоматически добавляться во вложения к письмам.

Если пользователь не заметит прикрепленный файл, атакующий может заполучить конфиденциальные данные, включая ключи SSH и PGP, файлы конфигурации, файлы криптовалютных кошельков, пароли или важные бизнес-документы (при условии, что пути для этих файлов известных хакеру).

Исследователи протестировали несколько сценариев такой атаки:

использование точных путей к нужным файлам;

использование знаков «*» для кражи сразу нескольких файлов;

использование URL-адресов для внутренних сетевых ресурсов (\\company_domain\file );

использование URL-адресов, приводящих жертву на SMB-сервер злоумышленника, из-за чего у жертвы утекает хэш NTLM (\\evil.com\dummyfile);

использование IMAP-ссылок для кражи всей электронной почты из IMAP-ящика пользователя (imap:///fetch>UID>/INBOX).

В результате проверки 20 почтовых клиентов обнаружилось, что 4 из них уязвимы перед атаками через ссылки mailto (в настоящее время все уязвимости уже исправлены):