Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что волна фишинговых атак, замаскированных под сервисы доставки, обнаруженная весной текущего года, летом превратилась в настоящее цунами. Если в апреле 2002 года счет поддельных страниц шел на десятки, то в июле эксперты выявили сотни таких ресурсов, мимикрирующих под площадки с досками объявлений.

Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые имитируют популярные площадки в сегменте электронной коммерции, заманивая покупателей возможностью выгодно купить, продать или получить товар. Так, например, в апреле эксперты выявили 58 страниц, маскирующихся под Авито, а в июле — 201. Общее число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500 экземпляров.

«Еще весной мы говорили о том, что мировая ситуация приведет к появлению множества мошеннических ресурсов в сегменте онлайн-торговли, и наш прогноз, к сожалению, оправдался. Так, например, в апреле мы зафиксировали 36 фейковых ресурсов, имитирующих курьерскую компанию СДЭК, а в июле уже 215. Фишинговые сайты создаются с целью выманить данные банковских карт либо собственно деньги. Конечно, реальные площадки заботятся о пользователях и борются с мошенниками, однако пользователям также стоит проявлять осторожность в интернете», — рассказывает Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».