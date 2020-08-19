Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что волна фишинговых атак, замаскированных под сервисы доставки, обнаруженная весной текущего года, летом превратилась в настоящее цунами. Если в апреле 2002 года счет поддельных страниц шел на десятки, то в июле эксперты выявили сотни таких ресурсов, мимикрирующих под площадки с досками объявлений.
Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые имитируют популярные площадки в сегменте электронной коммерции, заманивая покупателей возможностью выгодно купить, продать или получить товар. Так, например, в апреле эксперты выявили 58 страниц, маскирующихся под Авито, а в июле — 201. Общее число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500 экземпляров.
«Еще весной мы говорили о том, что мировая ситуация приведет к появлению множества мошеннических ресурсов в сегменте онлайн-торговли, и наш прогноз, к сожалению, оправдался. Так, например, в апреле мы зафиксировали 36 фейковых ресурсов, имитирующих курьерскую компанию СДЭК, а в июле уже 215. Фишинговые сайты создаются с целью выманить данные банковских карт либо собственно деньги. Конечно, реальные площадки заботятся о пользователях и борются с мошенниками, однако пользователям также стоит проявлять осторожность в интернете», — рассказывает Татьяна Сидорина, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».
«Мы блокируем возможность вставлять ссылки на внешние ресурсы в мессенджере Авито во избежание мошеннических схем с фишингом. Компания технически контролирует все процессы на платформе, однако, если пользователь уходит в сторонние мессенджеры для совершения сделки, мы уже не можем отследить его действия. Именно поэтому мы стараемся максимально возможными способами предупредить пользователя, показываем ему предупреждение о том, что он покидает сайт. Авито советует не переходить по баннерной рекламе, ссылкам из электронных писем, из сообщений в чатах и соцсетях от незнакомых людей», — комментирует Кирилл Лавров, старший специалист департамента безопасности Авито.
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