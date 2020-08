Издание ZDNet сообщает, что на этой неделе ФБР и полиция арестовали десятки подозреваемых во взломе банкоматов банка Santander. Дело в том, что сразу несколько группировок эксплуатировали баг в банкоматах и обналичивали больше денег, чем фактически было на картах.

We have been made aware of an ATM scam in which suspects are using Santander Bank ATM's to fraudulently withdraw cash using fake debit cards. Since we have a branch in town (1765 Ellington Rd), we are asking any citizen using their ATM to use caution when withdrawing money (1/2)