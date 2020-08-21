­Крупнейшие в мире производители банкоматов, компании Diebold Nixdorf и NCR, выпустили обновления программного обеспечения для своих устройств.

Обнаруженные проблемы относились к типу deposit forgery («подделка депозита»). Специалисты CERT/CC рассказывают, что такие уязвимости встречаются редко, но в прошлом году были найдены сразу две такие ошибки: Diebold Nixdorf исправила баг CVE-2020-9062, влияющий на банкоматы ProCash 2100xe, работающие на базе Wincor Probase, а NCR исправила баг CVE-2020-10124, обнаруженный в банкоматах SelfServ, работающих под управлением APTRA XFS.

Обе эти уязвимости практически идентичны. Корень проблемы заключался в том, что банкоматы не требвоали аутентификации, не шифровали и не проверяли целостность сообщений, передаваемых между модулем приема наличных и главным компьютером. В итоге злоумышленник, имеющий физический доступ для подключения к банкомату, может подделать эти сообщения и во время внесения средств искусственно увеличить объем вносимых наличных.

Как правило, такие атаки сопровождаются быстрым снятием денег. Обычно они происходят либо в выходные дни, либо за атакой сразу следуют транзакции в другие банки, то есть мошенники пытаются извлечь выгоду из несуществующих средств как можно быстрее, пока в банке не обнаружили проблему с балансом.