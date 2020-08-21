Xakep #255. Атаки на Windows
«Лаборатория Касперского» сообщает, что за последний год хак-группа Transparent Tribe, атаковала множество целей в 27 странах мира. В основном жертвы группы располагались в Афганистане, Пакистане, Индии, Иране и Германии. Для своих кампаний хакеры используют троян удаленного доступа Crimson.
Исследователи пишут, что группа Transparent Tribe также известна под названиями PROJECTM и MYTHIC LEOPARD. Она проводит масштабные кампании с 2013 года, а «Лаборатория Касперского» следит за ее деятельностью с 2016 года. Несмотря на то, что тактики и техники группы остаются неизменными в течение многих лет, атакующие постоянно совершенствуют свой основной инструмент: эксперты находят новые, ранее неизвестные компоненты трояна Crimson.
Атаки группировки начинаются фишинговых писем, к которым приложены вредоносные документы Microsoft Office в. Чаще всего Transparent Tribe использует малварь .NET RAT или Crimson. Это троян удаленного доступа, который состоит из различных компонентов и позволяет атакующим производить на зараженных устройствах самые разные действия: манипулировать файлами на дисках, создавать скриншоты, подслушивать и подглядывать через встроенные в устройстве микрофоны и камеры, а также красть файлы со съемных носителей и распространяться с их помощью, подобно червю.
«Мы видим, что группа Transparent Tribe по-прежнему очень активна. С июня 2019 года продолжается масштабная кампания, направленная на военных и дипломатов, в рамках которой для проведения вредоносных операций и совершенствования инструментов используется обширная инфраструктура. Группа продолжает инвестировать в свой главный инструмент, чтобы получать с его помощью конфиденциальные данные и шпионить за частными компаниями и государственными организациями. Мы полагаем, что активность Transparent Tribe останется столь же высокой, и будем продолжать следить за ее деятельностью», — комментирует Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».
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