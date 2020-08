В начале текущей недели издание Bleeping Computer обратило внимание на проблемы, возникшие в работе торговой площадки Empire в даркнете.

Все началось с того, что в прошлые выходные Empire ушел в оффлайн более чем на 48 часов, в чем встревоженные пользователи винили DDoS-атаку и подозревали exit scam. При этом главный модератор площадки, Se7en, выражал надежду, что администраторы в скором времени восстановят работу сайта, а некоторые пользователи сообщали, что даже смогли получить доступ к ресурсу, хотя и с большим трудом.

Анонимный Twitter-журналист DarkDotFail тоже писал о том, что, по его данным, торговая площадка подверглась серьезной DDoS-атаке и из-за этого операции с криптовалютой Monero невозможны. Аналогичную информацию, со ссылкой на собственные источники, сообщало и издание Bitcoin News.

Empire Market remains under a large DDoS attack making it very slow to access. Monero functionality appears broken, Bitcoin is functioning according to multiple trusted sources. Always PGP verify URLs, many phishing links are circulating. https://t.co/dYtfPtSLw8