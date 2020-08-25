В начале текущей недели издание Bleeping Computer обратило внимание на проблемы, возникшие в работе торговой площадки Empire в даркнете.

Все началось с того, что в прошлые выходные Empire ушел в оффлайн более чем на 48 часов, в чем встревоженные пользователи винили DDoS-атаку и подозревали exit scam. При этом главный модератор площадки, Se7en, выражал надежду, что администраторы в скором времени восстановят работу сайта, а некоторые пользователи сообщали, что даже смогли получить доступ к ресурсу, хотя и с большим трудом.

Анонимный Twitter-журналист DarkDotFail тоже писал о том, что, по его данным, торговая площадка подверглась серьезной DDoS-атаке и из-за этого операции с криптовалютой Monero невозможны. Аналогичную информацию, со ссылкой на собственные источники, сообщало и издание Bitcoin News.

Empire Market remains under a large DDoS attack making it very slow to access. Monero functionality appears broken, Bitcoin is functioning according to multiple trusted sources. Always PGP verify URLs, many phishing links are circulating. https://t.co/dYtfPtSLw8 — dark.fail (@DarkDotFail) August 21, 2020

Однако спустя пару дней Empire так и не возобновил работу, и Se7en опубликовал новое сообщение о ситуации. Он пишет, что в настоящее время возвращение маркетплейса выглядит маловероятным, панель модераторов по-прежнему не работает, а администрация не выходит на связь в Jabber.

Главный модератор предполагает, что админы Empire устали поддерживать торговую площадку на плаву. По его информации, в последние полгода сайт и так работал сам по себе, а контакты между администраторами и модераторами становились все более ограниченным.

«Последние полгода рынок находился в режиме автопилота, новых функций не добавляли. Я вносил разные предложения, предлагал (sic) избавиться PIN-кодов и использовать только PGP 2ФА или проверку кода XMR, чтобы сделать вывод XMR более надежным. Большинство моих предложений проигнорировали.

Раньше они прислушивались ко мне чаще. Когда маркетплейс только начинал работу, на нем была разрешена торговля оружием, но от этого отказались, когда я решительно выступил против того, чтобы Empire имел какое-то отношение к оружию», — рассказывает Se7en.

При этом Se7en считает, что дело не в exit scam’е, то есть, по его мнению, администрация Empire не пытается скрыться с деньгами пользователей, ведь в таких случаях администраторы обычно продолжают принимать платежи в течение долгих недель, прежде чем полностью исчезнуть.

«Если бы это был запланированный exit scam, не думаю, что они [администраторы] стали бы прилагать какие-то усилия для исправления вывода BTC незадолго до конца», — пишет модератор.

Также Se7en обвиняет пользователя SchwererGustav в недавних DDoS-атаках на сайт, после чего тот якобы вымогал деньги у администраторов Empire. Якобы администраторы согласились выплачивать SchwererGustav примерно от 10 000-15 000 долларов в неделю, чтобы спасти торговую площадку и поддерживать ее работоспособность. Эта сделка оказала пагубное влияние на финансовое положение маркетплейса, а потом начались и другие DDoS-атаки, после чего администраторы, вероятно, приняли решение закрыть сайт.

Кроме того, главный модератор Empire даже обвиняет разработчиков Tor в том, что они так и не сумели исправить проблемы, из-за которых подобные атаки вообще стали возможны:

«Если бы команда специалистов Tor устранила проблемы, которые делают подобные атаки возможными, думаю, администраторы задержались бы подольше. Сотрудники Tor знают, что нужно сделать для исправления, а именно добавить PoW в сеть. Может быть, они работают над этим сейчас, и приятно видеть, что они все чаще говорят о PoW, но они откладывали это исправление долгие годы. Я скажу даже больше: если бы команда разработчиков Tor добавила PoW несколько лет, возможно, даже Dream Market по-прежнему был бы с нами».

И хотя до сих пор неясно, скрылись ли администраторы Empire с деньгами пользователей, многие определенно больше не увидят своих средств, находившихся на депозите торговой площадки. Теперь пострадавшие клиенты сетуют, что администрация маркетплейса даже не предоставила им льготный период для вывода средств.