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Компания Apple выпустила обновления для своих продуктов, которые, в числе прочего, исправляют две уязвимости нулевого дня, уже использующиеся злоумышленниками для взлома iPhone, iPad и Mac.

Обе уязвимости одинаковы для всех трех операционных систем, и были исправлены в составе macOS Monterey 12.5.1 и iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1. Список устройств, для которых они представляли опасность, выглядит так:

Mac под управлением macOS Monterey;

iPhone 6s и новее;

iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее и iPod touch (7-го поколения).

Первый баг имеет идентификатор CVE-2022-32894 и представляет собой проблему out-of-bounds записи в ядре ОС. Разработчики объясняют, что любое приложение (в том числе вредоносное), может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода с привилегиями ядра. Поскольку это самый высокий уровень привилегий, процесс получает возможность выполнить любую команду на устройстве, фактически получая над ним полный контроль.

Второй баг, CVE-2022-32893, так же представляет собой проблему out-of-bounds записи, но уже в WebKit (движке, используемом Safari и другими приложениями, которые могут выходить в интернет). Apple заявляет, что эта уязвимость тоже позволяет выполнить произвольный код. Поскольку уязвимость была обнаружена в веб-движке, скорее всего, она может использоваться удаленно, просто через посещение вредоносного сайта.

К сожалению, пока Apple не сообщает никаких подробностей об эксплуатации этих проблем в реальных атаках, хотя и подчеркивает, что их уже могли взять на вооружение хакеры. Можно предположить, что 0-day уязвимости использовались в таргетированных атаках, как это часто бывает с багами в девайсах Apple.

Не сообщается и о том, кем и когда были обнаружены эти уязвимости. Во всех случаях компания ссылается на исследователя, пожелавшего остаться неизвестным.

Стоит отметить, что вслед за патчами для ОС инженеры компании выпустили отдельное обновление для своего браузера (Safari 15.6.1 для macOS Big Sur и Catalina), в котором устранили тот же 0-day в WebKit — CVE-2022-32893.