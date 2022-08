Партнер

Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. Теперь поисковики обязаны отмечать их как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче.

Ранее ведомство уже принимало аналогичные меры в отношении Google, Twitch и Wikimedia Foundation, обвиняя их в нарушении неудалении запрещенной информации – фейков о специальной военной операции на территории Украины.

Так, меры понуждения затронули Twitch из-за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, а в отношении Wikimedia Foundation, по словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, применили ст. 11 Федерального закона 236 «О приземлении». Согласно ей, операторы поисковиков, которые распространяют рекламу в российском интернете, должны давать пользователям информацию о ресурсе при выдаче по их запросам.

Теперь аналогичные меры распространены на TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest, а представители Роскомнадзора пишут: