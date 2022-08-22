Партнер

25 и 26 августа в Москве состоится конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2022. Ключевым спикером этого года станет Дмитрий Евдокимов, основатель и технический директор компании Luntry.

Дмитрий Евдокимов — эксперт в вопросах обеспечения безопасности в контейнерезированных средах. Основанная им компания Luntry создает решение для облачной безопасности, а также безопасности и прозрачности происходящего в контейнерах и Kubernetes. Сам Дмитрий читает курсы по этой теме, регулярно выступает на отраслевых конференциях — от BlackHat и HITB до DevOpsConf и HighLoad++.

Посвятив более 10 лет сфере кибербезопасности (КБ), Дмитрий Евдокимов абсолютно уверен: систему невозможно сделать надежной и безопасной, не понимая ее. В выступлении на OFFZONE 2022 спикер расскажет, как меняется ландшафт информационных систем, и как это сказывается на обеспечении их безопасности.

«На данный момент большинство крупных и средних компаний, вне зависимости от отрасли, перешагнуло в понимании IT за рамки наличия только внутренней инфраструктуры, — говорит Дмитрий Евдокимов. — Собственная разработка программных продуктов уже является скорее стандартом, чем исключением, а разработка — это новые риски и угрозы безопасности».

Ключевой спикер поделится историями, наблюдениями и идеями, появившимися за годы работы над проектами в IT и КБ. Он расскажет, о чем важно помнить при внедрении DevSecOps, о сигнатурных методах детектирования, реактивной и проактивной безопасности, компромиссах между безопасностью и удобством. Также речь пойдет о вещах, которые на первый взгляд незначительны и неизменны, однако влияют на подход к обеспечению КБ.

На OFFZONE 2022 Дмитрий Евдокимов выступит еще с одним докладом — он будет посвящен фазе deception в организации безопасности информационных систем. Эта фаза часто остается без внимания, и напрасно. Она позволяет спровоцировать злоумышленника, который проник в вашу систему или пытается это сделать, заставить его выдать себя. Спикер расскажет, можно ли такое провернуть в Kubernetes и с помощью каких механизмов.