Партнер

До конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2022 остались считанные дни. Партнеры мероприятия активно готовят интерактивные задания, которые помогут посетителям проверить, насколько они подкованы в вопросах защиты информации.

Партнеры предложат гостям OFFZONE десятки способов испытать себя, узнать новое и заработать внутреннюю валюту конференции — очки Offcoin.

Специалисты Angara Security готовят для посетителей OFFZONE 2022 не только тематические доклады, но и соревновательную игру. Она особенно понравится тем, кто любит скорость: участникам нужно будет опередить соперника в экшен-гонке, управляя цифровым аватаром с помощью стойки и физических кнопок.

На стенде другого партнера, «Сбера, посетители совместят развлечение с пользой. Здесь можно будет познакомиться с новыми сервисами: по защите документов и по отслеживанию утечек, а заодно пополнить баланс Offcoin. Заданий два: в первом гости попробуют самостоятельно защитить документ, во втором — извлечь из файла специальную метку, которая помогает отслеживать источники утечек.

Активность от Swordfish Security в этом году рассчитана на начинающих специалистов по безопасности и разработчиков. Здесь зовут на Web СTF: эксплуатировать веб-уязвимости и получать за это Offcoin.

Servicepipe предложит гостям OFFZONE почувствовать себя внутри системы защиты от DDoS: задания этой компании напоминают о модулях анализа трафика и блокировки бот-запросов. Например, в квизе предстоит распознать плохих ботов в потоке трафика, а в Sega-игре — дать отпор программе.

Жаркие соревнования для исследователей планирует устроить на своем стенде компания DeteAct. В рамках ее HackQuest каждые два часа будет открываться новое задание, приближенное к реальной практике анализа защищенности.

На стенде компании «Совкомбанк Технологии» можно будет совершить настоящую атаку на доменную инфраструктуру вымышленного банка.

Яркие активности на этом не заканчиваются: в игре от «РТК-Солар» посетители конференции смогут применить познания в пентесте и безопасной разработке, а также свои турниры приготовили PositiveTechnologies, Kaspersky и другие компании.

Все это ждет гостей OFFZONE 25 и 26 августа в Москве, на площадке LOFT HALL #2 и #3.