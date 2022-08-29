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Согласно совместному отчету Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории, в течение многих лет сотни аккаунтов в Twitter, Facebook** и Instagram** занимались манипуляциями и спамом, пропагандируя прозападные идеи на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Исследователи пишут, что в итоге две пересекающиеся друг с другом фермы троллей были удалены из социальных сетей в июле и августе 2022 года. По их словам, это «самый масштабный случай обнаружения тайных прозападных [операций влияния] на социальные сети».

«Эти кампании последовательно продвигали нарративы, лоббирующие интересы Соединенных Штатов и их союзников, в то же время, выступая против ряда стран, включая Россию, Китай и Иран», — говорится в отчете.

Эксперты связали такое поведение примерно с 150 аккаунтами в Twitter, активными в период с марта 2012 года по февраль 2022 года. В общей сложности эти учетные записи опубликовали около 300 000 твитов, которые делились на два типа: открытая кампания правительства США, которую исследователи называют «Трансрегиональная веб-инициатива», а также серия тайных кампаний неясного назначения. По данным Twitter, все эти аккаунты были связаны с США и Великобританией.

Также аналитики обнаружили подозрительную активность «39 профилей Facebook**, 16 страниц, двух групп и 26 учетных записей Instagram**», которые были активны в период с 2017 года по июль 2022 года. Исследователи пишут, что представители Meta* связали эти учетные записи с США.

При этом ни одна из компаний не сделала никаких заявлений относительно того, кто может стоять за этими аккаунтами и сообщениями, которые те распространяли.

В своем отчете эксперты приходят к выводу, что в целом активность обнаруженных ботов была аналогична другим известным случаям злоупотребления соцсетями с целью манипулирования мнениями и рассылки спама. По словам экспертов, операторы подобных кампаний почти всегда используют весьма ограниченный набор тактик, практически независящих от их целевой аудитории.

«Объекты, идентифицированные Twitter и Meta*, создавали поддельных личностей с лицами, сгенерированными генеративно-состязательными сетями, выдавали себя за независимые СМИ, использовали мемы и короткие видеоролики, пытались запускать кампании с хэштегами и создавали онлайн-петиции. Все эти тактики уже применялись в прошлых кампаниях другими операторами», — гласит отчет.

Сообщается, что обнаруженные фермы ботов имели довольно ограниченное влияние, так как большинство их постов получали лишь несколько лайков или ретвитов. Хотя около 19% скрытых закрытых записей имели более 1000 подписчиков, наиболее популярными все же были открытые аккаунты, якобы связанные с вооруженными силами США.

Исследователи сгруппировали обнаруженные учетные записи в четыре кластера на основе таргетинга по регионам и странами, а именно на Центральную Азию, Иран, Афганистан и арабоязычную группу «Ближний Восток» (в которую вошли Ирак, Сирия, Ливан и Йемен).

Интересно, что в кластере Центральной Азии исследователи обнаружили «связанную активность» в Telegram, YouTube и в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Операция была нацелена на русскоязычную аудиторию Центральной Азии и сосредоточена на восхвалении американской помощи Центральной Азии и критике России, особенно ее внешней политики. Две операции были сосредоточены на Китае и обращении с мусульманскими меньшинствами, особенно уйгурами в провинции Синьцзян. В этих материалах также часто делились контентом о растущем сотрудничестве между странами Центральной Азии. Контент был почти исключительно на русском языке, за исключением небольшого количества постов, написанных на таких языках как казахский и кыргызский», — рассказывают специалисты.

Такие фальшивые СМИ часто копировали и слегка изменяли информацию из настоящих новостных источников, порой публиковали прямой машинный перевод англоязычных фейков, и часто постили одинаковый контент.

Отмечается, что начиная с февраля текущего года, боты, которые ранее размещали информацию о действиях России на Ближнем Востоке и в странах Африки, полностью переключились на тему специальной военной операции на Украине, уверяя, что происходящее может представлять угрозу для населения Центральной Азии.

* Деятельность компании Meta признанной экстремистской, организация запрещена в России.

** Принадлежат компании Meta, запрещены в России