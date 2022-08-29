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    OFFZONE Moscow

    • Согласно совместному отчету Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории, в течение многих лет сотни аккаунтов в Twitter, Facebook** и Instagram** занимались манипуляциями и спамом, пропагандируя прозападные идеи на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

    Исследователи пишут, что в итоге две пересекающиеся друг с другом фермы троллей были удалены из социальных сетей в июле и августе 2022 года. По их словам, это «самый масштабный случай обнаружения тайных прозападных [операций влияния] на социальные сети».

    «Эти кампании последовательно продвигали нарративы, лоббирующие интересы Соединенных Штатов и их союзников, в то же время, выступая против ряда стран, включая Россию, Китай и Иран», — говорится в отчете.

    Эксперты связали такое поведение примерно с 150 аккаунтами в Twitter, активными в период с марта 2012 года по февраль 2022 года. В общей сложности эти учетные записи опубликовали около 300 000 твитов, которые делились на два типа: открытая кампания правительства США, которую исследователи называют «Трансрегиональная веб-инициатива», а также серия тайных кампаний неясного назначения. По данным Twitter, все эти аккаунты были связаны с США и Великобританией.

    Также аналитики обнаружили подозрительную активность «39 профилей Facebook**, 16 страниц, двух групп и 26 учетных записей Instagram**», которые были активны в период с 2017 года по июль 2022 года. Исследователи пишут, что представители Meta* связали эти учетные записи с США.

    При этом ни одна из компаний не сделала никаких заявлений относительно того, кто может стоять за этими аккаунтами и сообщениями, которые те распространяли.

    В своем отчете эксперты приходят к выводу, что в целом активность обнаруженных ботов была аналогична другим известным случаям злоупотребления соцсетями с целью манипулирования мнениями и рассылки спама. По словам экспертов, операторы подобных кампаний почти всегда используют весьма ограниченный набор тактик, практически независящих от их целевой аудитории.

    «Объекты, идентифицированные Twitter и Meta*, создавали поддельных личностей с лицами, сгенерированными генеративно-состязательными сетями, выдавали себя за независимые СМИ, использовали мемы и короткие видеоролики, пытались запускать кампании с хэштегами и создавали онлайн-петиции. Все эти тактики уже применялись в прошлых кампаниях другими операторами», — гласит отчет.

    Фальшивое лицо, созданное на базе отредактированного фото актрисы Валерии Менендес (справа)

    Сообщается, что обнаруженные фермы ботов имели довольно ограниченное влияние, так как большинство их постов получали лишь несколько лайков или ретвитов. Хотя около 19% скрытых закрытых записей имели более 1000 подписчиков, наиболее популярными все же были открытые аккаунты, якобы связанные с вооруженными силами США.

    Исследователи сгруппировали обнаруженные учетные записи в четыре кластера на основе таргетинга по регионам и странами, а именно на Центральную Азию, Иран, Афганистан и арабоязычную группу «Ближний Восток» (в которую вошли Ирак, Сирия, Ливан и Йемен).

    Интересно, что в кластере Центральной Азии исследователи обнаружили «связанную активность» в Telegram, YouTube и в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

    «Операция была нацелена на русскоязычную аудиторию Центральной Азии и сосредоточена на восхвалении американской помощи Центральной Азии и критике России, особенно ее внешней политики. Две операции были сосредоточены на Китае и обращении с мусульманскими меньшинствами, особенно уйгурами в провинции Синьцзян. В этих материалах также часто делились контентом о растущем сотрудничестве между странами Центральной Азии. Контент был почти исключительно на русском языке, за исключением небольшого количества постов, написанных на таких языках как казахский и кыргызский», — рассказывают специалисты.

    Такие фальшивые СМИ часто копировали и слегка изменяли информацию из настоящих новостных источников, порой публиковали прямой машинный перевод англоязычных фейков, и часто постили одинаковый контент.

    Отмечается, что начиная с февраля текущего года, боты, которые ранее размещали информацию о действиях России на Ближнем Востоке и в странах Африки, полностью переключились на тему специальной военной операции на Украине, уверяя, что происходящее может представлять угрозу для населения Центральной Азии.

    * Деятельность компании Meta признанной экстремистской, организация запрещена в России.
    ** Принадлежат компании Meta, запрещены в России

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