С ноября 2022 года Google запретит VPN-приложениям из Google Play Store блокировать рекламу и как-то вмешиваться в процесс ее показа. Обновленная политика Google гласит, что приложениям нельзя «манипулировать рекламой, которая может повлиять на монетизацию [других] приложений».

Согласно обновленному документу, который вступает в силу 1 ноября 2022 года, только приложения, использующие базовый класс VPNService и функционирующие в основном как VPN, могут открыть безопасный туннель на уровне устройства. При этом отмечается, что такие VPN не могут «манипулировать рекламой, которая может повлиять на монетизацию приложений».

Судя по всему, это обновление направлено на сдерживание VPN-сервисов, которые собирают данные пользователей, а также на предотвращения мошенничества с рекламой. Так, теперь разработчики обязаны заявлять об использовании VPNservice, должны шифровать данные, передаваемые с устройства на конечный VPN-эндпойнт, а также должны соблюдать Developer Program Policies, особенно те, которые касаются мошенничества с рекламой, разрешений и вредоносных программ.

Грядущие изменения уже насторожили создателей приложений. К примеру, разработчики Blokada, шведского производителя VPN-приложений, блокирующих рекламу, опасаются, что изменение правил помешает работе как минимум предыдущей версии их продукта, а также другого программного обеспечения, ориентированного на конфиденциальность.

«Google утверждает, что борется с приложениями, которые используют VPN для отслеживания пользовательских данных или перенаправляют пользовательский трафик, чтобы зарабатывать деньги на рекламе. Однако эти изменения также будут применены к приложениям, которые используют VPN для локальной фильтрации трафика на устройстве», — пишут разработчики.

По словам Реда Лабдауи (Reda Labdaoui), менеджера по маркетингу и продажам Blokada, Blokada версии 6, запущенная в июне, должна работать нормально, так как выполняет фильтрацию в облаке, не нарушая политики Google. Однако в работе других приложений могут возникнуть проблемы. Так, Лабдауи приводит пример браузера DuckDuckGo для Android, который создает локальную VPN-службу, чтобы App Tracking Protection блокировала подключения трекеров к следящим серверам.

Журналисты издания The Register связались с разработчиками DuckDuckGo и спросили, как изменения политики Google скажутся на работе браузера. В компании сообщили, что изменения не должны повлиять на работу браузера, хотя команда DuckDuckGo еще продолжает изучать грядущие изменения.

Журналисты отмечают, что еще одно приложение, которое может пострадать от изменения правил, это Jumbo для Android, которое так же использует код, связанный с VPN, для блокировки трекеров.

Нужно сказать, что Google давно запрещает приложения для Android, которые блокируют рекламу в других приложениях (за исключением браузеров). Кроме того, эксперты давно говорят о том, что при желании правила Google с легкостью могут использоваться для запрета блокировщиков рекламы, если в компании вдруг решат так поступить.