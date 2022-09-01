Как оказалось, более 1900 административных процедур в Японии по-прежнему требуют использования дискет. Теперь недавно назначенный глава японского Министерства цифровых реформ Таро Коно решил объявить «войну» дискетам другим формам устаревших носителей и перевести процесс подачи информации в онлайн.

Как сообщают местные СМИ, Коно объявил о новой инициативе во время пресс-конференции в минувший вторник. Премьер-министр страны Фумио Кисида уже заявил о полной поддержке этой инициативы.

Ранее переходу на более современные носители данных препятствовали юридические проблемы, поэтому японские правительственные учреждения до сих пор используют CD, MiniDisc и дискеты для приема материалов от населения и предприятий. К примеру, в декабре прошлого года японская газета Mainichi сообщала, что полиция Токио потеряла две дискеты с информацией о 38 претендентах на получение социального жилья.

Коно обещает, что работающая под его руководством группа представит план по решению этих проблем уже к концу 2022 года.

«Мы быстро пересмотрим эту практику. Где в наши дни вообще можно купить дискету?» — цитируют его слова журналисты.

Нужно отметить, что Коно – не первый, кто пытается модернизировать законодательство и документооборот в Японии, так как во многих случаях процедуры передачи данных строго регламентированы, но принятые протоколы давно устарели. К примеру, в 2021 году бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга пытался сократить использование личных печатей и факсимильных аппаратов. Однако его пребывание на посту оказалось недолгим, и программа не была реализована.

Также напомню, что совсем недавно, когда Microsoft окончательно «похоронила» Internet Explorer, прекращение поддержки IE спровоцировало настоящий хаос в Японии, так как IE по-прежнему был в ходу у многих компаний и госструктур.