В первой половине дня на Кутузовском проспекте в Москве образовалась огромная пробка, в которой стояло подозрительно много автомобилей такси. Как оказалось, неизвестные попытались нарушить работу «Яндекс.Такси» и создали множество фейковых заказов в районе Фили на западе города.

Примерно в 11:00 утра по московскому времени местные СМИ стали сообщать о серьезном заторе на Кутузовском проспекте, при этом отмечалось, что пробка практически полностью состоит из десятков машин такси. Сами водители начали жаловаться на ложные заказы и на то, что «всех отправили в один район».

Как теперь сообщили в пресс-службе «Яндекса», затор действительно образовался не просто так: неизвестные попытались провести атаку на сервис, но служба безопасности оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей.

«Утром 1 сентября "Яндекс.Такси" столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса - нескольким десяткам водителям поступили массовые заказы в район Фили. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме», — сообщили в «Яндексе».

Также представители компании подчеркнули, что алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак был усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.